Верховный суд Татарстана допросил 15-летнего участника двух диверсионных поджогов

Фото: Динар Фатыхов

Показания в Верховном суде Татарстана дал ученик 9-го класса школы Набережных Челнов. Ранее он признался, что с двумя учениками той же школы год назад поджигал релейный шкаф на железнодорожных путях в Тукаевском районе, а через день в одиночку таким же образом вывел из строя оборудование вышки сотовой связи в коттеджном поселке «Простоквашино».



Допрос проводился по видеосвязи с Набережночелнинским судом, в присутствии мамы, педагога и адвоката юного поджигателя. В силу возраста в этом уголовном деле он получил статус свидетеля и поделился показаниями против 20-летнего друга Булата Ибрагимова, который предложил им с парнями заработать таким образом.

К слову, в ходе допроса выяснилось: на этого «свидетеля» полицейские вышли, когда он на такси возвращался после поджога вышки. Вопросы к нему возникли после просмотра камер наблюдения, которые зафиксировали, как ранее этот же мальчик расковырял глазок видеодомофона на двери подъезда многоквартирного дома.

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