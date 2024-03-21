В Казани проведут экологическую экспертизу для строительства комплекса по термохимической переработке отходов

С сегодняшнего дня в мэрии Казани назначили общественные обсуждения для проведения государственной экологической экспертизы и подготовки техдокументации по строительству производственного комплекса для термохимической переработки отходов методом пиролиза. Постановление опубликовано на сайте мэрии Казани. Заявление поступило от ООО «ТУ БИО ИНТЕЛЛЕКТ».

— Назначить проведение общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы (комплект технической документации на «Производственный комплекс для термохимической переработки отходов методом пиролиза»), включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, — сказано в постановлении.

Срок проведения общественных обсуждений — до 19 апреля текущего года. Материалы общественных обсуждений разместят на портале информационной системы.

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Аделия Сафина