«Где-то год-полтора надо»: возрождать Чеховский рынок в Казани будет новый собственник
Легендарный базар выкупил застройщик ЖК «Открытие» и автосалонов ТТС
Как выяснило «Реальное время», новым собственником Чеховского рынка в Казани, готовым вложиться в его масштабную реконструкцию, стала группа компаний «Тектум», на счету которой ряд крупных казанских ЖК и других сооружений. Застройщик подтвердил изданию намерение возродить одно из старейших и излюбленных горожанами мест торговли. Кто еще участвует в проекте и чем сейчас заняты строители, и когда рынок откроют — подробности в материале.
«К концу следующего года сдадим»
Планы реновации Чеховского рынка власти Казани обнародовали в конце февраля, подробно рассказав, во что превратится знаковое торговое сооружение. В частности, функции городского базара расширятся: здесь обещают создать общественное пространство для организации праздников, многофункциональную площадь с галереями и озеленением на крыше торговых рядов.
Главное здание — лабаз 1965 года постройки — восстановят. Позади него, на месте снесенных ларьков, построят двухэтажное торговое здание. Точкой притяжения станет внутренний двор для проведения мероприятий, а под ним будет подземная парковка для посетителей, поясняли авторы проекта.
Причем масштабным преображением Чеховского займется новый собственник рынка, выяснило «Реальное время». Инвестором стал известный казанский застройщик — ГК «Тектум» Ильдара Вафина. По адресу базара: Чехова, 2 была зарегистрирована новая фирма, которую он возглавил. Девелопер подтвердил, что реновацией рынка займется это ООО «Чехов-Групп»:
На вопрос о том, каково сейчас техническое состояние рынка, ведь объект простаивал семь лет, строитель ответил: «Пока не могу сказать. Вот будем делать обследование — сообщим».
В соинвесторах бывший топ «Ак Барса»
ООО «Чехов-Групп» специализируется на аренде и управлении собственным и арендованным недвижимым имуществом. Фирма принадлежит ее директору Ильдару Вафину (34%), его бизнес-партнеру по группе, совладельцу СЗ «Тектум-2» Дмитрию Безрукову (32%), а также бывшему вице-президенту ХК «Ак Барс», выдающемуся менеджеру клуба Равилю Шавалееву (34%).
В свое время именно последний комплектовал и усиливал команду так, что помог ей трижды выиграть чемпионат России, в том числе дважды подряд завоевать Кубок Гагарина, после чего награду стали называть «Кубком Татарина». Были также серебро 2007 года и два европейских титула (обладатель Кубка европейских чемпионов — 2007, обладатель Континентального кубка — 2008).
За время собственной карьеры хоккеиста в 1970—80-х годах защитник Шавалеев забросил за казанский клуб — на тот момент СК им. Урицкого — 60 шайб. Он мастер спорта СССР, серебряный призер зимней Универсиады 1983 года. В 1994—2004 годах руководил нижнекамским ХК «Нефтехимик». Работал помощником гендиректора «Татнефти» по организации и развитию спорта и депутатом Казгордумы. Причем как активный бизнесмен: по итогам 2009 года был одним из самых богатых народных избранников. В числе источников дохода указывал ООО СКП «Татнефть — Ак Барс», Федерацию хоккея РТ, «Татнефть», «Скат-Моторс», доходы от акций и ценных бумаг и предпринимательской деятельности.
На сегодня, кроме «Чехов-Групп», Шавалееву принадлежат доли еще в ряде компаний: яхт-клубе «Аракчино» (8%), четверть нижнекамского рынка «Бызовский» и треть (33,3%) в казанском ТД «Альянс», где совладельцем выступает Сергей Закамский, брат известного строителя Андрея Закамского.
Прежние и новые собственники, затянувшаяся реконструкция Чеховского
В лице экс-менеджера «Ак Барса» Шавалеева, очевидно, прослеживается связь и с прежним собственником рынка — долгое время Чеховским управляли люди, приближенные к администрации хоккейного клуба, а также к структурам «Татнефти». Прежним юрлицом рынка — ООО «Торговый центр «Чеховский» — руководил Александр Пичугов, директор еще ряда фирм, в том числе альметьевского «Алгоритма», который принадлежал Равилю Маганову, сыну главы «Татнефти» Наиля Маганова.
Самим ТЦ «Чеховский» владела компания «Эникс», выкупавшая землю у парка Горького рядом с базой ХК «Ак Барс» и строившая гостевые дома для ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть — Ак Барс». Организация принадлежала предприятиям, которые учредили СКП «Татнефть — Ак Барс»: ООО «Корвет», «Ак Тау», «Матрикс», «Проминвест холдинг» и «РТК-Петрол». В 2021 году «Эникс» купил московский предприниматель Ромин Орлов. Что касается ТЦ «Чеховский», общество было ликвидировано в мае 2022 года.
Нового собственника рынка — компанию «Тектум» знают как застройщика ряда крупных казанских ЖК: «Открытие», «Легенда», «Золотая подкова». Кроме того, Вафину принадлежит еще и «Рентсити», которая строила ЖК «Паруса». С выходцами из этой компании связана и покупка казанского ТЦ «Победа» в прошлом году. Застройщик на рынке более 20 лет, работает в Казани и Набережных Челнах. Кроме жилья построил несколько социальных объектов, а также несколько бизнес-центров и автосалонов для ТТС, один из них — премиум-сегмента для Porsche.
Преобразить Чеховский рынок прежние хозяева планировали еще в 2015 году, в ноябре 2017-го проект реконструкции от компании «Аксиом» известного архитектора Олега Маклакова получил официальное одобрение. Полностью эскизный проект рынка, по его словам, согласовали только в 2018-м. В том же году, в конце августа, рынок решили закрыть на реконструкцию. Но все, что было сделано, — это снос старых торговых рядов позади лабаза. Территория долго была огорожена, и никаких активных строительных работ здесь больше не велось.
«Было бы здорово сделать Чеховский локальным фермерским рынком»
К теме реконструкции Чеховского вернулись только в этом году, причем уже по новому проекту, который Олег Маклаков представил в мэрии Казани. Прошлым летом было заявлено и о большой трансформации Московского рынка, который возглавил Алексей Волков — глава международного ресторанного холдинга Ginza Project, владеющего Даниловским рынком в Москве. Эксперты по коммерческой недвижимости в целом приветствуют реновацию городских базаров.
Другие собеседники издания считают необходимым реконструировать все основные рынки в городе. Как отметила гендиректор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, все они нужны казанцам: «Я считаю неправильной практику — закрывать все рынки в Казани и загонять людей в супермаркеты под флагом борьбы с нарушениями санитарных норм».
Больших сложностей с реконструкцией Чеховского рынка эксперт не предвидит, поскольку еще в 2000-е годы здесь проводили полную реконструкцию павильона — «он достаточно крепкий, у него нет сильного износа, ни морального, ни физического». Поэтому владельцу предстоит провести, по ее мнению, лишь «незначительные строительные работы». Рынки — это своя социальная среда, где задействовано малое предпринимательство, сохраняется уклад района, города, подчеркнула Гизатова. «Поэтому неправильно сносить рынки и на этом месте строить супермаркеты, должны быть сохранены традиционные места торговли — их можно привести в современный вид, при этом сохранив идентичность», — считает она.
— Вопрос не только в том, чтобы сохранить и запустить рынок, но и в том, что он должен приносить доход, чтобы собственники не хотели все снести и поставить ТЦ или жилую многоэтажку. Поэтому баланс надо соблюдать, в городе недостаточно рынков и общения с производителями сельхозпродукции. Было бы здорово сделать Чеховский локальным фермерским рынком.
«Жалко, столько лет стоит, как могила заброшенная, — надо возродить!»
Строить с нуля, конечно, легче и проще, чем реконструировать, согласен гендиректор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. Но ключевым будет новое строительство двухэтажных торговых рядов, а само здание лабаза сохранят, добавил он:
Эксперт напомнил, что за последние годы в городе рассматривали разные проекты реконструкции. Один из наиболее запомнившихся — прежний проект Маклакова с организацией парковки на крыше рынка. Новые эскизы также впечатляют, и реализации задумки ничто не должно помешать. «Это все-таки не памятник архитектуры, хотя и знаковый объект и к нему пристальное внимание, но технических сложностей при реконструкции быть не должно. Да, там надо коммуникации и витражи менять, фасады красить, но ничего критического не вижу. Я там был, и в подвале тоже, мы там все излазили вдоль и поперек. Мой заместитель Владимир Шайхиев водил покупателей по рынку, но люди отказывались», — пояснил собеседник издания, добавив, что его компания занималась объектом достаточно долго, года полтора.
Обновленный рынок будет пользоваться спросом, убежден Мурат Ахмеров. На территории бывшего военного госпиталя сейчас строят жилье класса de luxe, по соседству рядом с кинотеатром «Мир» растет еще один комплекс с квартирами бизнес-класса: «Поэтому я считаю, если грамотно подойти, проект должен быть успешным. Локация хорошая, платежеспособный спрос есть. Жалко, столько лет стоит, как могила заброшенная, — надо его возродить!»
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