«Где-то год-полтора надо»: возрождать Чеховский рынок в Казани будет новый собственник

Легендарный базар выкупил застройщик ЖК «Открытие» и автосалонов ТТС

Фото: realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», новым собственником Чеховского рынка в Казани, готовым вложиться в его масштабную реконструкцию, стала группа компаний «Тектум», на счету которой ряд крупных казанских ЖК и других сооружений. Застройщик подтвердил изданию намерение возродить одно из старейших и излюбленных горожанами мест торговли. Кто еще участвует в проекте и чем сейчас заняты строители, и когда рынок откроют — подробности в материале.



«К концу следующего года сдадим»



Планы реновации Чеховского рынка власти Казани обнародовали в конце февраля, подробно рассказав, во что превратится знаковое торговое сооружение. В частности, функции городского базара расширятся: здесь обещают создать общественное пространство для организации праздников, многофункциональную площадь с галереями и озеленением на крыше торговых рядов.

Главное здание — лабаз 1965 года постройки — восстановят. Позади него, на месте снесенных ларьков, построят двухэтажное торговое здание. Точкой притяжения станет внутренний двор для проведения мероприятий, а под ним будет подземная парковка для посетителей, поясняли авторы проекта.

Главное здание — лабаз 1965 года постройки — восстановят. взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

Причем масштабным преображением Чеховского займется новый собственник рынка, выяснило «Реальное время». Инвестором стал известный казанский застройщик — ГК «Тектум» Ильдара Вафина. По адресу базара: Чехова, 2 была зарегистрирована новая фирма, которую он возглавил. Девелопер подтвердил, что реновацией рынка займется это ООО «Чехов-Групп»:

— Правильно, но пока без подробностей, а так мысль у вас правильная. Планируем приступить к реконструкции рынка. В этом году начнем, и где-то год-полтора нам надо будет — к концу следующего года сдадим, скорее всего, — сообщил нашему изданию Ильдар Вафин.

На вопрос о том, каково сейчас техническое состояние рынка, ведь объект простаивал семь лет, строитель ответил: «Пока не могу сказать. Вот будем делать обследование — сообщим».



В соинвесторах бывший топ «Ак Барса»

ООО «Чехов-Групп» специализируется на аренде и управлении собственным и арендованным недвижимым имуществом. Фирма принадлежит ее директору Ильдару Вафину (34%), его бизнес-партнеру по группе, совладельцу СЗ «Тектум-2» Дмитрию Безрукову (32%), а также бывшему вице-президенту ХК «Ак Барс», выдающемуся менеджеру клуба Равилю Шавалееву (34%).

В свое время именно последний комплектовал и усиливал команду так, что помог ей трижды выиграть чемпионат России, в том числе дважды подряд завоевать Кубок Гагарина, после чего награду стали называть «Кубком Татарина». Были также серебро 2007 года и два европейских титула (обладатель Кубка европейских чемпионов — 2007, обладатель Континентального кубка — 2008).

Шавалеев усиливал команду и помог ей трижды выиграть чемпионат России, в том числе дважды подряд завоевать Кубок Гагарина. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

За время собственной карьеры хоккеиста в 1970—80-х годах защитник Шавалеев забросил за казанский клуб — на тот момент СК им. Урицкого — 60 шайб. Он мастер спорта СССР, серебряный призер зимней Универсиады 1983 года. В 1994—2004 годах руководил нижнекамским ХК «Нефтехимик». Работал помощником гендиректора «Татнефти» по организации и развитию спорта и депутатом Казгордумы. Причем как активный бизнесмен: по итогам 2009 года был одним из самых богатых народных избранников. В числе источников дохода указывал ООО СКП «Татнефть — Ак Барс», Федерацию хоккея РТ, «Татнефть», «Скат-Моторс», доходы от акций и ценных бумаг и предпринимательской деятельности.

На сегодня, кроме «Чехов-Групп», Шавалееву принадлежат доли еще в ряде компаний: яхт-клубе «Аракчино» (8%), четверть нижнекамского рынка «Бызовский» и треть (33,3%) в казанском ТД «Альянс», где совладельцем выступает Сергей Закамский, брат известного строителя Андрея Закамского.

Прежние и новые собственники, затянувшаяся реконструкция Чеховского

В лице экс-менеджера «Ак Барса» Шавалеева, очевидно, прослеживается связь и с прежним собственником рынка — долгое время Чеховским управляли люди, приближенные к администрации хоккейного клуба, а также к структурам «Татнефти». Прежним юрлицом рынка — ООО «Торговый центр «Чеховский» — руководил Александр Пичугов, директор еще ряда фирм, в том числе альметьевского «Алгоритма», который принадлежал Равилю Маганову, сыну главы «Татнефти» Наиля Маганова.

Долгое время Чеховским управляли люди, приближенные к администрации хоккейного клуба, а также к структурам «Татнефти» (рынок до закрытия, 2018 год). Инна Серова / realnoevremya.ru

Самим ТЦ «Чеховский» владела компания «Эникс», выкупавшая землю у парка Горького рядом с базой ХК «Ак Барс» и строившая гостевые дома для ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть — Ак Барс». Организация принадлежала предприятиям, которые учредили СКП «Татнефть — Ак Барс»: ООО «Корвет», «Ак Тау», «Матрикс», «Проминвест холдинг» и «РТК-Петрол». В 2021 году «Эникс» купил московский предприниматель Ромин Орлов. Что касается ТЦ «Чеховский», общество было ликвидировано в мае 2022 года.

Нового собственника рынка — компанию «Тектум» знают как застройщика ряда крупных казанских ЖК: «Открытие», «Легенда», «Золотая подкова». Кроме того, Вафину принадлежит еще и «Рентсити», которая строила ЖК «Паруса». С выходцами из этой компании связана и покупка казанского ТЦ «Победа» в прошлом году. Застройщик на рынке более 20 лет, работает в Казани и Набережных Челнах. Кроме жилья построил несколько социальных объектов, а также несколько бизнес-центров и автосалонов для ТТС, один из них — премиум-сегмента для Porsche.

Преобразить Чеховский рынок прежние хозяева планировали еще в 2015 году, в ноябре 2017-го проект реконструкции от компании «Аксиом» известного архитектора Олега Маклакова получил официальное одобрение. Полностью эскизный проект рынка, по его словам, согласовали только в 2018-м. В том же году, в конце августа, рынок решили закрыть на реконструкцию. Но все, что было сделано, — это снос старых торговых рядов позади лабаза. Территория долго была огорожена, и никаких активных строительных работ здесь больше не велось.



Все, что было сделано, — это снос старых торговых рядов позади лабаза (рынок до закрытия, 2018 год). Инна Серова / realnoevremya.ru

«Было бы здорово сделать Чеховский локальным фермерским рынком»

К теме реконструкции Чеховского вернулись только в этом году, причем уже по новому проекту, который Олег Маклаков представил в мэрии Казани. Прошлым летом было заявлено и о большой трансформации Московского рынка, который возглавил Алексей Волков — глава международного ресторанного холдинга Ginza Project, владеющего Даниловским рынком в Москве. Эксперты по коммерческой недвижимости в целом приветствуют реновацию городских базаров.

— Учитывая местоположение, у проекта все шансы стать точкой притяжения этого района города. Многое будет зависеть от точного подбора арендаторов и операторов фуд-зоны. Но уверена, что желающих будет много, — сообщила «Реальному времени» полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова.

Другие собеседники издания считают необходимым реконструировать все основные рынки в городе. Как отметила гендиректор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, все они нужны казанцам: «Я считаю неправильной практику — закрывать все рынки в Казани и загонять людей в супермаркеты под флагом борьбы с нарушениями санитарных норм».



— Во-первых, в городе всегда были базары, они пользовались популярностью — это традиция населения. Во-вторых, хоть и говорят, что это нецивилизованная торговля, давайте посмотрим на Западную Европу, Францию, Испанию. Центральный рынок в Валенсии работает со Средневековья в том виде, в каком мы его видим. Его никто не закрывал, там покупают продукты и местные жители, и туристы. Даже не всегда соблюдаются правила товарного соседства, но рынок работает.

Больших сложностей с реконструкцией Чеховского рынка эксперт не предвидит, поскольку еще в 2000-е годы здесь проводили полную реконструкцию павильона — «он достаточно крепкий, у него нет сильного износа, ни морального, ни физического». Поэтому владельцу предстоит провести, по ее мнению, лишь «незначительные строительные работы». Рынки — это своя социальная среда, где задействовано малое предпринимательство, сохраняется уклад района, города, подчеркнула Гизатова. «Поэтому неправильно сносить рынки и на этом месте строить супермаркеты, должны быть сохранены традиционные места торговли — их можно привести в современный вид, при этом сохранив идентичность», — считает она.



— Вопрос не только в том, чтобы сохранить и запустить рынок, но и в том, что он должен приносить доход, чтобы собственники не хотели все снести и поставить ТЦ или жилую многоэтажку. Поэтому баланс надо соблюдать, в городе недостаточно рынков и общения с производителями сельхозпродукции. Было бы здорово сделать Чеховский локальным фермерским рынком.

К теме реконструкции Чеховского вернулись в этом году, причем по новому проекту, который Олег Маклаков представил в мэрии Казани. взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

«Жалко, столько лет стоит, как могила заброшенная, — надо возродить!»

Строить с нуля, конечно, легче и проще, чем реконструировать, согласен гендиректор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. Но ключевым будет новое строительство двухэтажных торговых рядов, а само здание лабаза сохранят, добавил он:

— Я был на Даниловском рынке в Москве, где сделали уникальный формат: и фреш-маркет (свежие фермерские продукты), и гастромаркет — кухни народов мира можно попробовать. Очень «качевый» формат! Наша компания больше года занималась продажей Чеховского в текущем виде, но, к сожалению, клиенты отказались. Если рассматривать объект как торговлю по зонам: посадить продуктовый супермаркет, сотового оператора, ювелирный магазин, у нас спрос набирался, но было указание руководства республики — сохранить формат продуктового рынка. Даниловский — как раз такой пример, и Ginza сделала интересную концепцию. Мы декларировали, что есть успешный кейс, но клиенты не захотели, может, в силу больших финансовых затрат.

Эксперт напомнил, что за последние годы в городе рассматривали разные проекты реконструкции. Один из наиболее запомнившихся — прежний проект Маклакова с организацией парковки на крыше рынка. Новые эскизы также впечатляют, и реализации задумки ничто не должно помешать. «Это все-таки не памятник архитектуры, хотя и знаковый объект и к нему пристальное внимание, но технических сложностей при реконструкции быть не должно. Да, там надо коммуникации и витражи менять, фасады красить, но ничего критического не вижу. Я там был, и в подвале тоже, мы там все излазили вдоль и поперек. Мой заместитель Владимир Шайхиев водил покупателей по рынку, но люди отказывались», — пояснил собеседник издания, добавив, что его компания занималась объектом достаточно долго, года полтора.



«Мой заместитель Владимир Шайхиев водил покупателей по рынку, но люди отказывались», — пояснил собеседник издания, добавив, что компания занималась объектом долго, года полтора. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обновленный рынок будет пользоваться спросом, убежден Мурат Ахмеров. На территории бывшего военного госпиталя сейчас строят жилье класса de luxe, по соседству рядом с кинотеатром «Мир» растет еще один комплекс с квартирами бизнес-класса: «Поэтому я считаю, если грамотно подойти, проект должен быть успешным. Локация хорошая, платежеспособный спрос есть. Жалко, столько лет стоит, как могила заброшенная, — надо его возродить!»