Айрат Фаррахов: «Одна из причин растущей нехватки медицинских работников — правовая незащищенность врача»

Фото: Максим Платонов

Накануне на рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, направленный на «повышение престижа врачебной профессии и декриминализации деятельности по оказанию медицинской помощи». Простое с виду разделение понятий на «медицинскую услугу» и «медицинскую помощь» несет в себе большой потенциал для снижения избыточных уголовных разбирательств в отношении врачей. Об этом в разговоре с «Реальным временем» рассказал один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Как следует из текста законодательной инициативы, в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предполагается уточнить понятие «медицинская помощь» как медицинского вмешательства в рамках государственных гарантий. Пересмотреть предлагается и применение термина «медицинская услуга», существующего в текущей редакции закона.

— В законодательстве, которое регулирует медицинскую деятельность, есть понятие «помощь», «медицинская услуга», что, в принципе, естественно. Авторами, в числе которых и я, предлагается уточнить понятие «медицинская помощь», а использование термина «медицинская услуга» конкретизировать только для финансового учета и технического подсчета, — рассказал Айрат Фаррахов «Реальному времени».

По его словам, понятие «медицинская услуга», как и любая услуга, предполагает под собой оплату и возможность заключения договора. Применение этого термина в медицине приводит к серьезной моральной составляющей, потому что врачи — «это профессионалы, оказывающие медицинскую помощь, готовые в любой ситуации оказать помощь». В рамках законопроекта предлагается зафиксировать следующее определение понятия «медицинская услуга»:

Медицинская услуга — наименование медицинского вмешательства или комплекса медицинских вмешательств, используемое в целях финансового обеспечения оказания гражданам медицинской помощи и санаторно- курортного лечения, лицензирования медицинской деятельности, статистического наблюдения в сфере здравоохранения, а также в номенклатурах в сфере здравоохранения, для формирования клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи.

«Как врач могу сказать, что бывали ситуации, когда врачи просто не брали на себя избыточный риск, потому что вполне возможно было наступление ответственности при поступлении жалобы со стороны родственников». Илья Репин / realnoevremya.ru

— Но кроме этого был второй момент, связанный с тем, что дефиниция «услуга», в том числе медицинская, подпадает под Федеральный закон «О защите прав потребителей». Результатом чего становится возбуждение уголовных дел с большими сроками лишения свободы (статья 238 Уголовного кодекса РФ), — добавил Фаррахов.

Так, поделился депутат, в 2022 году каждое третье обращение граждан, пациентов в Следственный комитет России приводило к возбуждению уголовного дела. Всего в 2022 году на 5 747 обращений граждан в Следственный комитет России по 1 860 возбуждено уголовное дело. До суда дошли 174 дела, оправдано судом 19 медиков.

Согласно ст. 7 Закона «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на то, чтобы услуга «при обычных условиях ее использования» была безопасна для жизни и здоровья потребителя. В противном случае исполнители услуг, коими в рамках текущего законодательства являются и врачи, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ, максимальное наказание по которой — 10 лет лишения свободы.

— Как врач могу сказать, что бывали ситуации, когда врачи просто не брали на себя избыточный риск, потому что вполне возможно было наступление ответственности при поступлении жалобы со стороны родственников. Любая медицинская манипуляция, операция несет в себе опасность, бывают ситуации, когда приходится идти на риск. При этом ты всегда можешь быть обвинен в нарушениях, если результат будет неблагоприятный. На мой взгляд, этот законопроект приведет к снижению частоты уголовного преследования врачей и предоставит им большую свободу в той части, когда действительно требуются нестандартные и рискованные шаги, — поделился Фаррахов.

Как пояснил депутат, при оказании медицинской помощи существуют специальные протоколы. Но в то же время врачи порой вынуждены выходить за их рамки, потому что им необходимо учитывать индивидуальные особенности пациентов и особенности ситуации. Врачи в этой ситуации оказываются не застрахованными на случай совершения ими медицинской ошибки даже в тех случаях, когда это «добросовестное заблуждение врача», а не халатность или умышленное деяние.

— Я учился и оканчивал институт, когда было понятие «врачебная ошибка». Конечно, ошибки бывают. Это в 99% «добросовестное заблуждение врача». Врач искренне верит в это. Это не может трактоваться как халатность или умышленное несоблюдение требований в конкретном виде услуг, — рассказал Айрат Фаррахов.

«Одной из причин растущей нехватки медицинских работников является правовая незащищенность врача». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вместе с пересмотром понятий «медицинская услуга» и «медицинская помощь» законопроект предлагает внести изменения и в Закон «О защите прав потребителей». В нем предлагается зафиксировать, что ЗОЗПП не применяется в случае оказания медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий. Это выведет оказание гарантированной медицинской помощи гражданам из-под действия закона и сделает невозможным возбуждение избыточного количества уголовных дел в отношении врачей по вышеупомянутой статье 238 УК РФ.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что чаще всего уголовные дела в отношении врачей возбуждаются статьям 109 и 118 Уголовного кодекса России. Первая предусматривает причинение смерти по неосторожности, вторая — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По ним предусмотрены более мягкие наказания, чем по ст. 238 УК РФ.

— Закон крайне актуален. Одной из причин растущей нехватки медицинских работников является правовая незащищенность врача. И в этой связи принятие данного законопроекта станет большим шагом для того, чтобы повысить уровень юридической защищенности врачей, снизить количество уголовных дел, которые заводятся против медицинских работников. Все эти вопросы могли бы решаться в рамках страховок или в рамках досудебных решений. К большому сожалению, у нас только начинает развиваться институт страхования ответственности врача. Здесь мы должны двигаться быстрее, — пояснил Фаррахов.

«К большому сожалению у нас только начинает развиваться институт страхования ответственности врача. Здесь мы должны двигаться быстрее». Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

— Я думаю, нет врачей без ошибок. И каждую эту ошибку медицинский работник несет в себе, переживая ее, многократно обдумывая варианты ее решения. Поэтому законодательство, правоприменение не должно способствовать возбуждению уголовного дела в случаях добросовестного исполнения обязанностей, — добавил он.



Вспомнил депутат и о не так давно решенной проблеме, связанной с привлечением врачей к уголовной ответственности за случайные ошибки, связанные с применением наркотических препаратов. Назначаются они, например, для обезболивания пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями.

— Декриминализация в медицинской сфере уже законодательно была оформлена в части применения наркотических обезболивающих препаратов... Это было длительное время (до принятия закона, — прим. ред.), когда за утрату ампулы во время дежурства либо стертое название ампулы — такое часто бывает — медицинские работники, допустившие это нарушение, подвергались уголовному преследованию за незаконный оборот наркотиков, — рассказал Фаррахов.

По его словам, привело это только к тому, что врачи стали меньше применять обезболивающие препараты. Даже «были громкие случаи, когда пациенты кончали жизнь самоубийством». Привело это к тому, что в 2019 году вопрос об урегулировании ситуации подняли на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, затем вопрос закрыли на законодательном уровне.

— Таким образом, исключили уголовную ответственность медиков, если они по неосторожности нарушили например правила хранения, использования уничтожения наркотических средств или психотропных веществ, и такое нарушение повлекло их утрату, — заключил депутат.

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Артем Гафаров