Суд Татарстана не поверил в алиби «поволжского душителя»: Тагиров приговорен к пожизненному сроку

Фото: Исмаилов Камиль

Виновным в серии убийств, разбоев и покушений признал сегодня 40-летнего казанского слесаря Радика Тагирова Верховный суд Татарстана. Приговор о пожизненном сроке тот выслушал спиной к залу, скрывая и лицо, и эмоции, передает с заседания журналист «Реального времени».



Первые 10 лет он должен провести в условиях тюрьмы, дальше — в колонии особого режима. Также судья Ильфир Салихов удовлетворил гражданские иски четырех потерпевших на общую сумму 1 млн 720 тысяч рублей. В казну государства с осужденного в качестве процессуальных издержек взысканы еще 600 тысяч рублей.

Как выяснило «Реальное время», суд пришел к выводу, что в ходе процесса вина Тагирова в совершении каждого из 31 вменяемого убийства, трех покушений и 33 разбоев полностью доказана. Кроме того, суд согласился с предложенной квалификацией о том, что преступление, направленное на лишение жизни двух и более лиц, было охвачено единой корыстной целью, несмотря на разные города и даты.

На финальное заседание пришли двое потерпевших.



Напомним, по версии СК и прокуратуры, жертвами Тагирова в 2011—2012 годах стали пожилые женщины в 12 регионах страны. Раскрыть эту серию удалось лишь спустя 9 лет, когда сверка образцов ДНК из квартир нескольких убитых в федеральной базе указала на их схожесть с геномными данными матери Радика Тагирова, которая в 2013-м просила объявить его в розыск как без вести пропавшего. В 2017-м сына нашли, розыск прекратили. А работа по нераскрытой серии продолжалась.

Как рассказывал «Реальному времени» глава Следкома по РТ Валерий Липский, за годы следствия были допрошены порядка 13 тысяч человек и у каждого получен образец ДНК для экспертизы. Однако совпадений не было до тех пор, пока следователь-криминалист главного управления криминалистики СКР совместно с экспертами не провел аналитическую выборку генетических профилей возможных родственников преступника. И база выдала 20 совпадений, включая данные жительницы Казани, чей сын к тому времени остепенился и вернулся в Казань.



В суде сам Тагиров настаивал — в некоторых городах он впервые оказался лишь на следственных действиях. Уверял, что первоначально под давлением оговорил себя и продолжал это делать при проверках показаний на месте. Просил суд помочь найти свидетелей в Москве, которые смогут подтвердить его алиби и рассказать, что в тот период он жил и работал именно там. При этом признавался — фамилий этих свидетелей не помнит, адреса может назвать приблизительно.

В прениях гособвинитель Линара Чуркина сообщала — несмотря на позицию подсудимого, его вина полностью доказана. Запрашивала для него пожизненный срок в колонии особого режима. В такую же колонию ранее отправили виновника массового убийства в гимназии №175 Казани Ильназа Галявиева.