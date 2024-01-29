Итоги дня: регистрация Владимира Путина на выборы, дисквалификация Валиевой, запрет «Верховного совета ТАССР»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 29 января:
- Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты России действующего главу государства Владимира Путина. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Также был принят список его доверенных лиц, в который вошли 198 человек. Кроме того, глава ЦИКа Элла Памфилова сообщила, что слоганом выборов президента в 2024 году станет «Вместе мы сила — голосуем за Россию!»
- Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал казанскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации начинается 25 декабря 2021 года.
- Российский рынок акций открылся ростом цен на большинство акций «голубых фишек». За минуту торгов индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,1—0,3% на фоне улучшения внешних условий. В частности, стоимость нефти марки Brent увеличилась до $84 за баррель.
- В Набережных Челнах по подозрению в коррупции задержали начальника отдела Северо-Восточного подразделения Госстройнадзора Антона Болкисева. Возбуждены дела по трем эпизодам. Речь идет о двух взятках 2019 и 2021 годов на общую сумму 417 тысяч рублей и о злоупотреблении должностными полномочиями.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии закрытия Года педагога и наставника в республике. По словам главы республики, этот год подчеркнул высокий общественный статус профессии учителя.
- Также Минниханов принял участие в итоговой коллегии прокуратуры Татарстана. Выступая на ней, раис попросил представителей надзорного ведомства уделять особое внимание татарстанцам-участникам СВО, отмечая, что их мужество и героизм вызывают уважение и требуют всесторонней поддержки.
- Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов заявил, что в 2023 году прокуроры республики добились запрета деятельности «Верховного совета ТАССР» — организация признана экстремистской. Ее члены отрицают распад СССР как государства, а их целью является смена власти и изменение конституционного строя.
- С 17 января — начала действия плана «Буран» — с казанских дорог вывезено 430 тысяч тонн снега, а за всю зиму — почти 950 тысяч тонн. Это больше, чем за весь зимний период прошлого года. Только с территории Кировского и Московского районов за последние 12 суток вывезли 67 123 тонны, что соразмерно 300 олимпийским бассейнам.
- Также за прошедшую неделю в Казани на штрафстоянку эвакуировали 500 неправильно припаркованных машин. Автомобили мешали уборке снега с городских дорог, что привело к сокращению количества рейсов общественного транспорта.
- Обильные снегопады привели и к дефициту части продуктов в казанских магазинах. В моменте загрузка полок падала до критических 60%, но ситуацию удалось нормализовать. В то же время плановый вывоз твердых-коммунальных отходов (ТКО) снизился с 95 до 42%.
- В целом на сегодняшний день столице Татарстана не хватает тяжелой техники для борьбы с последствиями снежного шторма. В предыдущие годы с территории города за зиму вывозилось 650—900 тысяч тонн снега, в этот раз лишь за несколько дней выпал 1 млн тонн. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в России спортивных мероприятий, сообщает Служба внешней разведки. Речь идет об «Играх Будущего», «Всемирных играх дружбы» и Играх стран БРИКС.
- В Москве на ВДНХ прошла финальная жеребьевка турнира «Игры будущего». Были определены соперники в 10 дисциплинах: «Футбол для дружбы. Фиджитал 2024», «Фиджитал‑футбол», «Фиджитал‑баскетбол», «CS2+лазертаг», «Standoff 2+лазертаг», «Warface+лазертаг», «Мир танков», «Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине MLBB», «Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине Dota2», «Фиджитал‑хоккей».
- В Татарстане растет производство алкогольной продукции. По итогам 2023 года произведено 10 937,3 тысячи дал, что на 2% больше, чем годом ранее. На такой же процент увеличилось и производство водки. В количественном выражении оно составило 9 341,5 тысячи дал. Детали — в нашем материале.
- Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к главе министерства культуры Ольге Любимовой с предложением включить российских пенсионеров в программу «Пушкинская карта». По мнению депутата, они не менее молодежи стремятся к культурному развитию.
- Росстандарт объявил об отзыве 32 156 моделей Haval F7 и Haval F7x, реализованных с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Причина — возможный риск попадания влаги в разъем электропроводки под креслом.
- Банк России выпустил памятную монету номиналом 10 рублей, которая пополнит серию «Российская Федерация» и будет посвящена Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Монета имеет каталожный номер 5714-0095 и отчеканена из недрагоценных металлов.
- Московский городской суд оставил в СИЗО блогера Аяза Шабутдинова до 16 февраля 2024 года. Изначально такое постановление принял Таганский районный суд Москвы 12 декабря. Защита обжаловала это решение, но суд оставил ходатайство без удовлетворения.
- По итогам заседания Высшего Госсовета России и Беларуси было подписано постановление «О создании медиакомпании Союзного государства». Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии мероприятия заявил: то, что существует в рамках Союзного государства в медиасфере, «не совсем удовлетворяет нас».
- Российские вузы привлекут к обеспечению технологического суверенитета России в отраслях оборонно-промышленного комплекса. Такая инициатива была выдвинута на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров, в котором приняли участие представители Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторга и госкорпораций.
- 5 февраля на заседании Высшей квалифколлегии в Москве будут решать, кого рекомендовать на пост главного арбитражного судьи Татарстана. В конкурсе на эту вакансию участвуют действующий председатель Максим Боровков и зампред Арбитражного суда Поволжского округа Айрат Хайбулов.
- Евросоюз ввел санкции против Екатерины Мизулиной, «Лиги безопасного интернета» и еще трех физлиц России, работающих в судебной системе. Кроме того, Совет ЕС продлил экономические санкции еще на полгода — до 31 июля 2024 года.
- Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Марию Певчих**, Дмитрия Низовцева**, Киру Ярмыш** и Анну Бирюкову***. Все они являются участниками ФБК*.
Ключевые события 705-го дня специальной военной операции на Украине:
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении действиями подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области. В районе населенного пункта Синьковка отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Потери украинских войск составили до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброва. Потери украинских войск составили до 280-ти военнослужащих, танк и три автомобиля.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Переездное. Ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное. ВСУ потеряли до 210-ти военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака теробороны в районе населенного пункта Приютное. Потери украинских войск составили до 90 военнослужащих и два автомобиля.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино и Юрковка. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30-ти военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.
- На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Музыковка. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 345 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 892 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 007 единиц автомобильной техники.
*организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская
**включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов
***внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
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