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Итоги дня: регистрация Владимира Путина на выборы, дисквалификация Валиевой, запрет «Верховного совета ТАССР»

21:00, 29.01.2024
Итоги дня: регистрация Владимира Путина на выборы, дисквалификация Валиевой, запрет «Верховного совета ТАССР»
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 29 января:

  • Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты России действующего главу государства Владимира Путина. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Также был принят список его доверенных лиц, в который вошли 198 человек. Кроме того, глава ЦИКа Элла Памфилова сообщила, что слоганом выборов президента в 2024 году станет «Вместе мы сила — голосуем за Россию!»
  • Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал казанскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации начинается 25 декабря 2021 года.
  • Российский рынок акций открылся ростом цен на большинство акций «голубых фишек». За минуту торгов индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,1—0,3% на фоне улучшения внешних условий. В частности, стоимость нефти марки Brent увеличилась до $84 за баррель.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • В Набережных Челнах по подозрению в коррупции задержали начальника отдела Северо-Восточного подразделения Госстройнадзора Антона Болкисева. Возбуждены дела по трем эпизодам. Речь идет о двух взятках 2019 и 2021 годов на общую сумму 417 тысяч рублей и о злоупотреблении должностными полномочиями.
  • Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии закрытия Года педагога и наставника в республике. По словам главы республики, этот год подчеркнул высокий общественный статус профессии учителя.
  • Также Минниханов принял участие в итоговой коллегии прокуратуры Татарстана. Выступая на ней, раис попросил представителей надзорного ведомства уделять особое внимание татарстанцам-участникам СВО, отмечая, что их мужество и героизм вызывают уважение и требуют всесторонней поддержки.
скриншот realnoevremya.ru с сайта раиса РТ
  • Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов заявил, что в 2023 году прокуроры республики добились запрета деятельности «Верховного совета ТАССР» — организация признана экстремистской. Ее члены отрицают распад СССР как государства, а их целью является смена власти и изменение конституционного строя.
  • С 17 января — начала действия плана «Буран» — с казанских дорог вывезено 430 тысяч тонн снега, а за всю зиму — почти 950 тысяч тонн. Это больше, чем за весь зимний период прошлого года. Только с территории Кировского и Московского районов за последние 12 суток вывезли 67 123 тонны, что соразмерно 300 олимпийским бассейнам.
  • Также за прошедшую неделю в Казани на штрафстоянку эвакуировали 500 неправильно припаркованных машин. Автомобили мешали уборке снега с городских дорог, что привело к сокращению количества рейсов общественного транспорта.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • Обильные снегопады привели и к дефициту части продуктов в казанских магазинах. В моменте загрузка полок падала до критических 60%, но ситуацию удалось нормализовать. В то же время плановый вывоз твердых-коммунальных отходов (ТКО) снизился с 95 до 42%.
  • В целом на сегодняшний день столице Татарстана не хватает тяжелой техники для борьбы с последствиями снежного шторма. В предыдущие годы с территории города за зиму вывозилось 650—900 тысяч тонн снега, в этот раз лишь за несколько дней выпал 1 млн тонн. Подробнее — в материале «Реального времени».
  • Администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в России спортивных мероприятий, сообщает Служба внешней разведки. Речь идет об «Играх Будущего», «Всемирных играх дружбы» и Играх стран БРИКС.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • В Москве на ВДНХ прошла финальная жеребьевка турнира «Игры будущего». Были определены соперники в 10 дисциплинах: «Футбол для дружбы. Фиджитал 2024», «Фиджитал‑футбол», «Фиджитал‑баскетбол», «CS2+лазертаг», «Standoff 2+лазертаг», «Warface+лазертаг», «Мир танков», «Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине MLBB», «Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине Dota2», «Фиджитал‑хоккей».
  • В Татарстане растет производство алкогольной продукции. По итогам 2023 года произведено 10 937,3 тысячи дал, что на 2% больше, чем годом ранее. На такой же процент увеличилось и производство водки. В количественном выражении оно составило 9 341,5 тысячи дал. Детали — в нашем материале.
  • Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к главе министерства культуры Ольге Любимовой с предложением включить российских пенсионеров в программу «Пушкинская карта». По мнению депутата, они не менее молодежи стремятся к культурному развитию.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • Росстандарт объявил об отзыве 32 156 моделей Haval F7 и Haval F7x, реализованных с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Причина — возможный риск попадания влаги в разъем электропроводки под креслом.
  • Банк России выпустил памятную монету номиналом 10 рублей, которая пополнит серию «Российская Федерация» и будет посвящена Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Монета имеет каталожный номер 5714-0095 и отчеканена из недрагоценных металлов.
  • Московский городской суд оставил в СИЗО блогера Аяза Шабутдинова до 16 февраля 2024 года. Изначально такое постановление принял Таганский районный суд Москвы 12 декабря. Защита обжаловала это решение, но суд оставил ходатайство без удовлетворения.
скриншот realnoevremya.ru из видео Аяз Шабутдинов/YouTube.com
  • По итогам заседания Высшего Госсовета России и Беларуси было подписано постановление «О создании медиакомпании Союзного государства». Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии мероприятия заявил: то, что существует в рамках Союзного государства в медиасфере, «не совсем удовлетворяет нас».
  • Российские вузы привлекут к обеспечению технологического суверенитета России в отраслях оборонно-промышленного комплекса. Такая инициатива была выдвинута на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров, в котором приняли участие представители Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторга и госкорпораций.
  • 5 февраля на заседании Высшей квалифколлегии в Москве будут решать, кого рекомендовать на пост главного арбитражного судьи Татарстана. В конкурсе на эту вакансию участвуют действующий председатель Максим Боровков и зампред Арбитражного суда Поволжского округа Айрат Хайбулов.
realnoevremya.ru/Михаил Козловский
  • Евросоюз ввел санкции против Екатерины Мизулиной, «Лиги безопасного интернета» и еще трех физлиц России, работающих в судебной системе. Кроме того, Совет ЕС продлил экономические санкции еще на полгода — до 31 июля 2024 года.
  • Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Марию Певчих**, Дмитрия Низовцева**, Киру Ярмыш** и Анну Бирюкову***. Все они являются участниками ФБК*.

Ключевые события 705-го дня специальной военной операции на Украине:

  • Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении действиями подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области. В районе населенного пункта Синьковка отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Потери украинских войск составили до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».
  • На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброва. Потери украинских войск составили до 280-ти военнослужащих, танк и три автомобиля.
  • На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Переездное. Ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное. ВСУ потеряли до 210-ти военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».
  • На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака теробороны в районе населенного пункта Приютное. Потери украинских войск составили до 90 военнослужащих и два автомобиля.
  • На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино и Юрковка. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30-ти военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.
  • На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Музыковка. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.
  • Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 345 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 892 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 007 единиц автомобильной техники.

*организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская

**включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов

***внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

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Максим Кокунин
ОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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