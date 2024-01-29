За прошедшую неделю в Казани на штрафстоянку эвакуировали 500 автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшую неделю в Казани на штрафстоянку эвакуировали 500 неправильно припаркованных машин. Об этом стало известно на «деловом понедельнике».

Как заявил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев, город призывает автовладельцев не оставлять машины на проезжей части.

— Эвакуация на штрафстоянку — действенная мера. Но этот процесс занимает время, которое можно потратить на уборку улиц, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, с 17 января — начала действия плана «Буран» — с казанских дорог вывезено 430 тысяч тонн снега, а за всю зиму — почти 950 тысяч тонн. Это больше, чем за весь зимний период прошлого года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин