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В 2023-м прокуроры Татарстана добились запрета деятельности «Верховного совета ТАССР»

14:25, 29.01.2024
В 2023-м прокуроры Татарстана добились запрета деятельности «Верховного совета ТАССР»
Фото: скриншот realnoevremya.ru c сайта Раиса РТ

Примером совместной работы по борьбе с экстремизмом сегодня на коллегии прокуратуры прозвучала информация о решении Верховного суда Татарстана в отношении общественного объединения «Верховный совет ТАССР». Оно признано экстремистским и запрещено на территории РФ, сообщил сегодня прокурор РТ Альберт Суяргулов.

Иск был подан еще в октябре 2022-го Илдусом Нафиковым. В своем заявлении он отмечал — члены «ВС ТАССР» отрицают распад СССР как государства, и цель созданной в 2019-м региональной организации — это смена власти и изменение конституционного строя незаконным путем, возврат к системе союзных республик и автономий. Интересы региональной общественной организации представляла председатель ее президиума Татьяна Лоскутникова, которая уверяла — Совет самораспустился еще до рассмотрения дела, просила отказать в иске.

Однако представители надзорного ведомства уверяли — деятельность организации продолжается. И суд стал на сторону прокуратуры. Вынес решение о признании организации экстремистской и немедленном запрете ее деятельности.

ОбществоВласть Татарстан
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