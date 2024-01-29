«Сегодня ситуация управляется»: общественный транспорт Казани восстанавливает режим работы после снегопадов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Обильные снегопады с рекордным количеством осадков сказались и на работе общественного транспорта Казани. Выпавший снег привел к сокращению рейсов и увеличению интервалов ожидания автобусов, однако сейчас ситуация стабилизировалась. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

— В первые дни обильных снегопадов возникали большие скопления пассажиров на остановках. Это стало следствием того, что автобусные полосы были завалены и транспорт двигался в общем потоке. Возникало большое количество заторных ситуаций из-за мелких ДТП, а также припаркованных у обочин автомобилей. Все это привело к нарушению графиков движения, увеличению интервалов и снижению средней скорости, — сказал он.

Сократилось и количество выполняемых в этот период рейсов — ниже 4 тысяч. Например, 22 января общественный транспорт смог выполнить только 3 867 рейсов, в то время как до снегопада ежедневно выполнялось до 7,5 тысячи.

«Сегодня ситуация управляется: уже в пятницу было выполнено 6,5 тысячи рейсов», заявил Шакиров, отметив, что восстанавливается и скорость общественного транспорта, а вместе с ней растет и пассажиропоток. Так, с 22 по 28 января было перевезено 4,4 млн пассажиров, что на 4,2% больше уровня предыдущей недели.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, с 17 января — начала действия плана «Буран» — с казанских дорог вывезено 430 тысяч тонн снега, а за всю зиму — почти 950 тысяч тонн. Это больше, чем за весь зимний период прошлого года. Также за прошедшую неделю в городе на штрафстоянку эвакуировали 500 неправильно припаркованных машин, которые мешали уборке снега.



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Максим Кокунин