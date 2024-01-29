В Казани из-за снегопадов вывоз ТКО упал почти на половину

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из-за обильных снегопадов и рекордного количества осадков в Казани плановый вывоз твердых-коммунальных отходов (ТКО) снизился с 95 до 42%. Мусоровозы не могли доехать к контейнерным площадкам из-за заваленных подъездных путей. Об этом стало известно на «деловом понедельнике».

— Казань обслуживает 3,5 тысячи контейнерных площадок МКД и ИЖС. За первые сутки снегопада к половине из них был затруднен проезд. Из заявленного ежедневного объема вывоза более 20 тысяч тонн отходов мы имели возможность вывозить чуть больше 10 тысяч тонн, — рассказал гендиректор УК ПЖКХ Евгений Чекашов.

Кроме того, на контейнерных площадках образовалось перенакопление отходов, из-за чего регоператор отправил на маршруты плановую технику с усилением в 20%. «Для очищения навалов мусора рядом с площадками была привлечена специальная техника в количестве 16 единиц, ежедневно привлекали дополнительную технику — 12 самосвалов, 5 погрузчиков и 2 ломовоза», — рассказал он.

Напомним, в прошлую пятницу читатели «Реального времени» жаловались на то, что мусор не вывозят с конца предыдущей недели. Как рассказывали жители домов по улице Профессора Камая, он уже не помещался в контейнеры:

— По всей дороге лежит разбросанный мусор. Машины стараются не ездить, потому что там лежат железные банки. Люди тоже стараются не ходить, есть опасность упасть на что-нибудь, — говорила местная жительница.

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Максим Кокунин