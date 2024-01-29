Слово мэра: освободят ли Казань из снежного плена за обещанные две недели?

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Снегопад в Татарстане с 17 по 21 января парализовал автомобильные дороги, создав транспортный коллапс и дефицит основных продуктов в магазинах, топлива на заправках, помешав исполнению производственных заказов. Разобраться с последствиями стихии мэр Казани Ильсур Метшин обещал за две недели. Однако уже сегодня, когда на выполнение работ осталось семь дней, он заявил, что коммунальным службам не хватает ни сил, ни техники, а закупленные «Барсики» на деле оказались «котятами».

Нехватка техники и брошенные авто: что мешает работе коммунальщиков

Сегодняшний «деловой понедельник» глава города начал с основных цифр по прошедшему шторму: в предыдущие годы с территории Казани за всю зиму вывозилось 650—900 тысяч тонн снега, а в этот раз лишь за несколько дней выпал 1 миллион тонн. Как заявил Метшин, сегодня перед исполкомом стоит задача разобраться с последствиями стихии в течение 14 дней, семь из которых уже подошли к концу. Выполнить обещание мэра мешает сразу ряд проблем, и первая из них — это нехватка техники:

— Даже план «Буран» не позволяет в одночасье решить все проблемы. Такие объемы снега в короткие сроки вывезти невозможно. Очень не хватает тяжелой техники. Наши «Барсики», которые мы закупали, оказались котятами в этой снежной стихии, — сказал он.

В свою очередь замруководителя исполкома города Игорь Куляжев рассказал, что с 17 января — начала действия плана «Буран» — с казанских дорог вывезено 430 тысяч тонн снега, за всю зиму — почти 950 тысяч тонн. По его словам, это больше, чем за весь зимний период прошлого года.

— Меньше чем за две недели с улиц вывезено 45% от всего объема снега, убранного за эту зиму, — доложил Куляжев, отметив, что среднесуточное количество задействованной техники составило более 1 100 единиц, из которых более 600 единиц — это привлеченная техника.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, снегоплавильные пункты работают в условиях повышенной нагрузки. На них завозится свыше 12 тысяч тонн снега в сутки при штатной производительности 8 тысяч тонн. При этом заметную негативную роль в сборе, вывозе и утилизации снега сыграл брошенный автотранспорт. Так, лишь за одну прошедшую неделю в Казани на штрафстоянку эвакуировали 500 неправильно припаркованных машин. Город призывает автовладельцев не оставлять машины на проезжей части, резюмировал Куляжев.

— Эвакуация на штрафстоянку — действенная мера. Но этот процесс занимает время, которое можно потратить на уборку улиц, — заключил он.

Дополнить картину об объемах последствий решил глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, который заявил, что только за последние 12 суток с территории муниципалитетов было вывезено 67 123 тонны — «это как 300 олимпийских бассейнов». Всего же, по его словам, с начала сезона с территории районов вывезена 151 тысяча тонн снега. Для сравнения: в 2023 году за всю зиму было вывезено 200 тысяч тонн.

— Ежедневно на маршрутах находится более 200 рабочих и 230 единиц техники, из которых 131 единица была привлечена дополнительно. Силами подрядных организаций на сегодня почищено 400 улиц — это 249 дорог первой категории и 151 дорога второй и третьей категории, — добавил он.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Осадки привели к отсутствию автобусов, продуктов и мест для мусора

Как уже было сказано выше, обильные снегопады с рекордным количеством осадков сказались и на работе общественного транспорта Казани. Выпавший снег привел к сокращению рейсов и увеличению интервалов ожидания автобусов. Как рассказал замруководителя исполкома Ильдар Шакиров, ситуацию удалось стабилизировать только в последнюю пару дней. Однако вернуться к прежнему темпу пока не получилось.

— В первые дни обильных снегопадов возникали большие скопления пассажиров на остановках. Это стало следствием того, что автобусные полосы были завалены и транспорт двигался в общем потоке. Возникало большое количество заторных ситуаций из-за мелких ДТП, а также припаркованных у обочин автомобилей. Все это привело к нарушению графиков движения, увеличению интервалов и снижению средней скорости, — сказал он.

По его словам, сократилось и количество выполняемых в этот период рейсов — ниже 4 тысяч. Например, 22 января общественный транспорт смог выполнить только 3 867 рейсов, в то время как до снегопада ежедневно выполнялось до 7,5 тысячи.

«Сегодня ситуация управляется: уже в пятницу было выполнено 6,5 тысячи рейсов», — заявил Шакиров, отметив, что восстанавливается и скорость общественного транспорта, а вместе с ней растет и пассажиропоток. Так, с 22 по 28 января было перевезено 4,4 млн пассажиров, что на 4,2% больше уровня предыдущей недели.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Засыпанные снегом дороги привели к проблемам в магазинах, которые в первую очередь коснулись основных продовольственных товаров. По словам Шакирова, в один момент загрузка полок падала до критических 60%.

— Начиная со второго-третьего дня обильных снегопадов в Казани наблюдался дефицит основных продовольственных товаров первой необходимости. В первую очередь это молоко и кисломолочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и куриные яйца. Проблема продовольственной обеспеченности также возникла из-за последствий снегопада — перекрытия федеральных и региональных трасс, что сделало невозможным подвоз продуктов на распредцентры. Также сказались зауженности или полные заваленности подъездов магазинов и сложная дорожная ситуация в городе, что сбило ритм поставок продуктов, — рассказал он.

С момента возникновения этой ситуации были налажены коммуникации с руководством крупных торговых сетей. Таких в городе более 800, а есть еще и несетевые форматы.

— В начале прошлой недели из-за сбоя поставок по ряду сетей загруженность полочного пространства снизилась до критических 60%, но для нормализации ситуации руководители сетей сами привлекли дополнительную технику для расчистки подъездных сетей и территорий магазинов. Для того чтобы быстрее справиться с ситуацией, подключились и городские коммунальные службы — районные подрядчики отработали 176 заявок, — доложил Шакиров.

По его словам, на сегодняшний день ситуация нормализована. Имеются отдельные точки, где есть дефицит из-за ажиотажного спроса. Однако загрузка полочного пространства по состоянию на конец прошлой недели — 80%. По большинству крупных магазинов она уже превысила 95%.

realnoevremya.ru (архив)

Снегопады сказались и на плановом вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО), который снизился с 95 до 42%. Как рассказал гендиректор УК ПЖКХ Евгений Чекашов, из-за заваленных подъездных путей мусоровозы попросту не могли доехать к контейнерным площадкам.

— Казань обслуживает 3,5 тысячи контейнерных площадок МКД и ИЖС. За первые сутки снегопада к половине из них был затруднен проезд. Из заявленного ежедневного объема вывоза более 20 тысяч тонн отходов мы имели возможность вывозить чуть больше 10 тысяч тонн, — поделился он.

Кроме того, на контейнерных площадках образовалось перенакопление отходов, из-за чего регоператор отправил на маршруты плановую технику с усилением в 20%. «Для очищения навалов мусора рядом с площадками была привлечена специальная техника в количестве 16 единиц, ежедневно привлекали дополнительную технику — 12 самосвалов, пять погрузчиков и два ломовоза», — рассказал он.

Тем временем на Казань и пригороды сегодня вновь надвигается метель. Вечером в понедельник, 29 января, ночью и во вторник, 30 января, будет идти сильный, местами мокрый, снег с ограничением видимости, гололедом и заносами на дорогах, мощными порывами ветра.



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Максим Кокунин