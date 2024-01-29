ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты России действующего главу государства Владимира Путина. Он выдвинут в качестве самовыдвиженца.



— Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 1952 года рождения, 29 января 2024 года в 11 часов 23 минуты, — сказано в постановлении ЦИК.

До этого в ЦИК зарегистрировали кандидатуры Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

Напомним, 22 января штаб кандидата в президенты России Владимира Путина доставил в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на выборах.

Выборы главы государства будут длиться 3 дня. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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