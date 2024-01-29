Новости

18:06 МСК Все новости
Новости раздела

ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах

17:02, 29.01.2024

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Путина.

В постановлении ЦИК сказано о регистрации доверенных лиц Владимира Путина в количестве 198 человек. Также постановлено выдать им удостоверение установленного образца.

Одним из доверенных лиц Владимира Путина стал Минтимер Шаймиев.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также