ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Путина.
В постановлении ЦИК сказано о регистрации доверенных лиц Владимира Путина в количестве 198 человек. Также постановлено выдать им удостоверение установленного образца.
Одним из доверенных лиц Владимира Путина стал Минтимер Шаймиев.
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