Российский рынок акций начал неделю ростом

Сегодня, 29 января 2024 года, российский рынок акций открылся ростом цен на большинство акций «голубых фишек». За минуту торгов индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,1—0,3% на фоне улучшения внешних условий. В частности, стоимость нефти марки Brent увеличилась до 84 долларов за баррель.



Лидерами роста стали акции Polymetal, прибавившие 1,5%. Также в числе лидеров: «Яндекс» (+1,2 %), «Газпром нефть» (+1,1 %), «Лукойл» (плюс 0,9 %) и «Московская биржа» (+0,9 %).



Снижение показали акции «АЛРОСА» (-0, 6%), «Аэрофлота» (-0,6%), «РусГидро» (-0,5%), «Интер РАО» (-0,1%) и ПАО «Полюс» (-0,1%).

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