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ФСБ: в Татарстане по делу о взятках задержан начальник отдела Госстройнадзора

09:49, 29.01.2024
ФСБ: в Татарстане по делу о взятках задержан начальник отдела Госстройнадзора
Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Еще один ВИП-сотрудник инспекции Госстройнадзора стал фигурантам уголовного дела. В Набережных Челнах по подозрению в коррупции задержали начальника отдела Северо-Восточного подразделения инспекции Антона Болкисева. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УФСБ по Татарстану.

По материалам оперативной разработки чекистов, возбуждены дела по трем эпизодам. Как отмечают источники «Реального времени», речь идет о двух взятках 2019 и 2021 годов на общую сумму 417 тысяч рублей и о злоупотреблении должностными полномочиями.

Дело расследуют сотрудники Набережночелнинского отдела Следкома.

Заметка дополняется.

Ирина Плотникова
ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан
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