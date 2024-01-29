Haval отзовет из России свыше 32 тысяч автомобилей

Росстандарт объявил об отзыве 32 156 моделей Haval F7 и Haval F7x, реализованных с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. По данным ведомства, отзыву подлежат автомобили, произведенные на заводе ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Туле.

Причина отзыва — возможный риск попадания влаги в разъём электропроводки под креслом. Это может привести к короткому замыканию и оплавлению разъёма. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно. Во время ремонта разъем жгута проводов будет доработан для предотвращения попадания влаги.

Владельцев автомобилей проинформируют о необходимости предоставления машин для ремонтных работ по почте или телефону.

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