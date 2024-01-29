ЦИК России раскрыл слоган президентских выборов в 2024 году

Слоганом выборов президента в 2024 году станет «Вместе мы сила — Голосуем за Россию!». Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Также сегодня ЦИК зарегистрировала в качестве кандидата в президенты России действующего главу государства Владимира Путина. Он выдвинут в качестве самовыдвиженца. До этого в ЦИК зарегистрировали кандидатуры Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

Напомним, 22 января штаб кандидата в президенты России Владимира Путина доставил в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на выборах.

Выборы главы государства будут длиться 3 дня. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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