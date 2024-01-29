За пост главы Арбитража Татарстана поборются Боровков и Хайбулов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

5 февраля на заседании Высшей квалифколлегии в Москве будут решать, кого рекомендовать на пост главного арбитражного судьи Татарстана. В конкурсе на эту вакансию участвуют действующий председатель Максим Боровков и зампред Арбитражного суда Поволжского округа Айрат Хайбулов.



Официальная информация о претендентах появилась на сайте квалификационной коллегии.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Айрату Хайбулову — 53, выпускник юрфака Казанского госуниверситета, его судейский стаж — 20 лет. В 2003-м был избран мировым судьей участка по Кировскому району Казани, до этого больше года работал помощником судьи районного суда. В декабре 2008-го назначен судьей арбитражного суда Поволжского округа. А в 2019-м — заместителем председателя этого суда сроком на шесть.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Максиму Боровкову — 42, окончил Казанский юридический институт МВД, в мантию облачился 15 лет назад. До этого пять лет трудился в арбитраже помощником судьи. В 2009-м его назначили судьей Арбитражного суда Татарстана, в 2016-м — председателем судебного состава, в 2018-м — председателем суда. Срок полномочий действующего председателя истекает в апреле текущего года. По закону, он может быть избран и на второй.



Заметим, рекомендация ВККС является лишь первым этапом конкурса.