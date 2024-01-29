Российские вузы привлекут к обеспечению технологического суверенитета России в отрасли ОПК

29 января 2024 года состоялось совещание по вопросам подготовки инженерных кадров для оборонной промышленности. На встрече обсудили планы по развитию «Инженерных классов», обеспечение технологического суверенитета в оборонно-промышленном комплексе России и создание национальной сети технологических центров.

Участники встречи рассмотрели подготовку специалистов в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

Намечены планы участия вузов в обеспечении технологического суверенитета России в отраслях оборонно-промышленного комплекса.



В совещании приняли участие представители Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторга и государственных корпораций, а также сотрудники петербургских вузов.

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