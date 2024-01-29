«Пушкинскую карту» могут распространить на пенсионеров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к главе Министерства культуры Ольге Любимовой с предложением включить российских пенсионеров в программу «Пушкинская карта». Об этом сообщает RT.

— Реализация подобной идеи будет способствовать социализации российских пенсионеров, повышению их вовлеченности в общественную и культурную жизнь нашей страны, — подчеркнул он.

По мнению депутата, они не менее молодежи стремятся к культурному развитию. В своем обращении он попросил включить пенсионеров в уже существующую программу или создать для них отдельный проект. Это позволит пенсионерам активнее участвовать в культурной жизни страны.

Татарстан занял четвертое место по выручке от программы «Пушкинская карта» за 10 месяцев 2023 года. Перед республикой оказались Москва, Санкт-Петербург и Башкирия. Так, с января по октябрь этого года в республике продали более 786 тысяч билетов по программе «Пушкинская карта».

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Иван Иванов