Загрузка полок в казанских магазинах из-за снегопадов падала до критических 60%

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обильные снегопады на протяжении нескольких дней привели к дефициту части продуктов в казанских магазинах. Грузовики попросту не могли подъехать к торговым точкам из-за завалившего их подъезды снега. В один момент загрузка полок падала до критических 60%, но ситуацию удалось нормализовать. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

— Начиная со второго — третьего дня обильных снегопадов в Казани наблюдался дефицит основных продовольственных товаров первой необходимости. В первую очередь это молоко и кисломолочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и куриные яйца. Проблема в продовольственной обеспеченности также возникла из-за последствий снегопада — пе6рекрытия федеральных и региональных трасс, что сделало невозможным подвоз продуктов на распредцентры. Также сказались зауженности или полные заваленности подъездов магазинов и сложная дорожная ситуация в городе, что сбило ритм поставок продуктов, — рассказал он.

С момента возникновения данной ситуации были налажены коммуникации с руководством крупных торговых сетей. Таких в городе более 800, а есть еще и не сетевые форматы.

— В начале прошлой недели из-за сбоя поставок по ряду сетей загруженность полочного пространства снизилась до критических 60%, но для нормализации ситуации руководители сетей сами привлекли дополнительную технику для расчистки подъездных сетей и территорий магазинов. Для того чтобы быстрее справиться с ситуацией, подключились и городские коммунальные службы — районные подрядчики отработали 176 заявок, — доложил Шакиров.

По его словам, на сегодняшний день ситуация нормализована. Имеются отдельные точки, где есть дефицит из-за ажиотажного спроса. Однако загрузка полочного пространства по состоянию на конец прошлой недели — 80%. По большинству крупных магазинов она уже превысила 95%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На прошлой неделе руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ Сергей Сотников заявил, что ситуация с доставкой грузов будет приходить в норму еще как минимум неделю. Потому что хоть снег и закончился, но не везде разгребли снежные завалы на дорогах. Плюс ко всему за эту неделю накопилось много транспорта на самих дорогах, когда их закрывали. Эти машины теперь должны выгрузиться, чтобы ехать за другим грузом.

Напомним, с 17 января — начала действия плана «Буран» — с казанских дорог вывезено 430 тысяч тонн снега, а за всю зиму — почти 950 тысяч тонн. Это больше, чем за весь зимний период прошлого года. Также за прошедшую неделю в городе на штрафстоянку эвакуировали 500 неправильно припаркованных машин, которые мешали уборке снега.



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Максим Кокунин