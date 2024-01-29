За две недели с улиц Казани вывезли почти половину от всего объема снега, убранного за эту зиму

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 17 января — начала действия плана «Буран» — с казанских дорог вывезено 430 тысяч тонн снега, а за всю зиму — почти 950 тысяч тонн. Это больше, чем за весь зимний период прошлого года. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

— Меньше, чем за две недели с улиц вывезено 45% от всего объема снега, убранного за эту зиму, — сказал он.

Среднесуточный выход техники составил более 1 100 единиц и более 600 единиц — это привлеченная техника. Снегоплавильные пункты работают в условиях повышенной нагрузки. На них завозится свыше 12 тысяч тонн снега в сутки при штатной производительности 8 тысяч тонн.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Текущей зимой столицу Татарстана накрыло аномальным, рекордным количеством снега. Только за одну неделю на дороги первой и второй категории (за исключением поселков и дворов) выпало более одного миллиона тонн осадков, сообщили в мэрии города.

Сегодня перед казанскими дорожниками поставлена задача расчистить в первую очередь все дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта.



В предыдущие годы со всей Казани за весь зимний сезон, как правило, вывозилось от 650 до 900 тысяч тонн снега.



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Максим Кокунин