«Наши «Барсики» оказались котятами»: Казани не хватает техники для борьбы со снегом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани не хватает тяжелой техники для борьбы с последствиями снежного шторма. В предыдущие годы с территории города за зиму вывозилось 650—900 тысяч тонн снега, в этот раз лишь за несколько дней выпал 1 млн тонн.

— Даже план «Буран» не позволяет в одночасье решить все проблемы. Такие объемы снега в короткие сроки вывезти невозможно. Очень не хватает тяжелой техники. Наши «Барсики», которые мы закупали, оказались котятами в этой снежной стихии, — заявил мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, с 17 января — начала действия плана «Буран» — с казанских дорог вывезено 430 тысяч тонн снега, а за всю зиму — почти 950 тысяч тонн. Это больше, чем за весь зимний период прошлого года. Также за прошедшую неделю в городе на штрафстоянку эвакуировали 500 неправильно припаркованных машин, которые мешали уборке снега.



Обильные снегопады с рекордным количеством осадков сказались и на работе общественного транспорта Казани. Выпавший снег привел к сокращению рейсов и увеличению интервалов ожидания автобусов. Например, 22 января общественный транспорт смог выполнить только 3 867 рейсов, в то время как до снегопада ежедневно выполнялось до 7,5 тысячи.



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Максим Кокунин