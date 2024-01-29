В Москве состоялась финальная жеребьевка «Игр будущего»

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

Сегодня, 29 января, 2024 года, на ВДНХ в Москве прошла финальная жеребьевка турнира «Игры будущего». Об этом сообщают организаторы соревнований.

Были определены соперники в десяти дисциплинах: «Футбол для дружбы. Фиджитал 2024», «Фиджитал‑футбол», «Фиджитал‑баскетбол», «CS2+лазертаг», «Standoff 2+лазертаг», «Warface+лазертаг», «Мир танков», «Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине MLBB», «Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине Dota2», «Фиджитал‑хоккей».

«Игры будущего» пройдут в Казани в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине.

«Реальное время» подробно писало о призовом фонде турнира по Counter-Strike и лазертагу в рамках «Игр будущего». Он составит $500 тысяч.

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Иван Иванов