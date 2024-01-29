Минниханов потребовал оперативно решать проблемы участников СВО и их семей

«У защитников на передовой не должно быть сомнений, что их семьи находятся под нашей защитой и заботой», — заявил сегодня на итоговой коллегии прокуратуры Татарстана Рустам Минниханов.



Раис республики попросил представителей надзорного ведомства уделять особое внимание татарстанцам-участникам СВО, отмечая, что их мужество и героизм вызывают уважение и требуют всесторонней поддержки.

Не затрагивая конкретных случаев, в том числе негативный сигнал из Альметьевска об избиении добровольца СВО, Минниханов отметил: «Все жизненные ситуации участников СВО и членов их семей нужно разрешать оперативно и качественно».

Далее глава республики напомнил о серьезных усилиях по дискредитации России, которые предпринимаются противниками страны в информационном пространстве. И заявил — необходимо усилить работу по ограничению доступа к ресурсам, которые распространяют недостоверные сведения о ходе СВО и экстремистские материалы.

Ирина Плотникова