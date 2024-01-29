Рустам Минниханов: этот год подчеркнул высокий статус профессии учителя

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии закрытия Года педагога и наставника в республике. Она прошла на площадке Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

— Этот год подчеркнул высокий общественный статус профессии учителя, приоритетное внимание, которое уделяется руководством нашей страны системе образования, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

В течение года в республике состоялись многочисленные тематические мероприятия, в которых приняли участие более 65 тысяч педагогов и наставников. Приняты решения по возобновлению гранта для молодых педагогов «Наш новый учитель», о начале работ по созданию сквера и установке памятника учителю на набережной Казанки, открытию музея образования «Белем» в Казанском университете. Порядка 36 тысяч учителей Татарстана получили новые ноутбуки.

— Республиканская система образования является одной из передовых в стране. В 2023 году реализовано 15 мероприятий национального проекта «Образование». Значительные финансовые средства направлены на строительство, обновление материальной базы школ, поддержку наших педагогов. Обязательно продолжим работу в этих направлениях, — подчеркнул татарстанский лидер.

Минниханов напомнил, что Татарстан занимает второе место во Всероссийском чемпионатном движении «Молодые профессионалы» и третье место по итогам всех Всероссийских предметных олимпиад школьников.

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Иван Иванов