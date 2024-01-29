Блогера Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО
Московский городской суд оставил в СИЗО блогера Аяза Шабутдинова до 16 февраля 2024 года. Об этом сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции Москвы».
Изначально такое постановление принял Таганский районный суд Москвы 12 декабря. Защита обжаловала это решение. Однако суд оставил ходатайство без удовлетворения.
Сторона защиты настаивала на домашнем аресте блогера. В качестве альтернативы адвокаты намеревались просить суд отпустить Шабутдинова под залог в 50 млн рублей.
Блогер-миллионник проходит по 15 эпизодам дела об особо крупном мошенничестве. Дело на него возбудили 16 октября. 4 ноября Аяза Шабутдинова задержали.
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