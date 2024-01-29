Спортивный арбитраж дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал казанскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации начинается 25 декабря 2021 года, следует из заявления инстанции.

— Установлено, что госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой начиная с 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями, — говорится в заявлении пресс-службы CAS.

Кроме дисквалификации, CAS постановил аннулировать все результаты Валиевой на соревнованиях, в которых она принимала участие с 25 декабря 2021 года. Это подразумевает «лишение любых титулов, наград, медалей, прибыли, призов и денег за выступления».

К каким конкретно последствиям приведет дисквалификация Камилы Валиевой, в том числе на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, неясно.

— Последствия, связанные с дисквалификацией госпожи Валиевой на прошлых соревнованиях, в том числе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, не входят в рамки данной арбитражной процедуры и должны быть рассмотрены соответствующими спортивными организациями, — указано в заявлении Спортивного арбитража.

Решение CAS является окончательным и подлежит исполнению. Однако у сторон есть право подать апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии. Сделать это можно в течение 30 дней.

При этом в материалах суда указано, что Валиева могла получить дисквалификацию с сокращенным сроком. Для этого ей требовалось доказать, с учетом «баланса вероятностей», что она не «нарушила антидопинговые правила» умышленно.

— Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что госпожа Валиева не смогла доказать, с учетом баланса вероятностей и на основании представленных комиссии доказательств, что она не совершила [нарушение антидопинговых правил] умышленно, — следует из опубликованного заявления.

Напомним, Камила Валиева выиграла золото в командном зачете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После этого появилась информация, что фигуристка 25 декабря 2021 года, когда проходила произвольная программа чемпионата России, сдала положительную допинг-пробу — в ней выявили запрещенный в спорте триметазидин.

От соревнований в личном зачете ее не отстранили, но МОК предупредил, что в случае победы или призового места Камилы Валиевой в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине результаты будут считаться предварительными. Свою произвольную программу спортсменка, которой на тот момент было 15 лет, откатала с ошибками, упав почти в самом начале. В итоге она заняла 4-е место. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров, Нафиса Миннехузина