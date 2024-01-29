«Как 300 олимпийских бассейнов»: из Кировского и Московского районов Казани вывезли более 67 тысяч тонн снега

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Объем вывезенного снега с территории Кировского и Московского районов Казани за последние 12 суток составил 67 123 тонны — «это как 300 олимпийских бассейнов», заявил на «деловом понедельнике» глава администрации муниципалитетов Сергей Миронов.

По его словам, коммунальными службами была проведена посыпка 3 612 тонн песко-соляной смеси и 707 тонн реагента. Всего же с начала сезона с территории районов вывезена 151 тысяча тонн снега. Для сравнения: в 2023 году за всю зиму было вывезено 200 тысяч тонн.

Ежедневно на маршрутах находится более 200 рабочих и 230 единиц техники, из которых 131 единица была привлечена дополнительно. Силами подрядных организаций на сегодня почищено 400 улиц — это 249 дорог первой категории и 151 дорога второй и третьей категории.

Напомним, с 17 января — начала действия плана «Буран» — с казанских дорог вывезено 430 тысяч тонн снега, а за всю зиму — почти 950 тысяч тонн. Это больше, чем за весь зимний период прошлого года.



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Максим Кокунин