Власти США хотят сорвать «Игры будущего» и Игры БРИКС в Казани

Администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в России спортивных мероприятий, сообщает Служба внешней разведки. Речь идет об «Играх Будущего», «Всемирных играх дружбы» и Играх стран БРИКС, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Службу внешней разведки России.

— Как заявил директор СВР России С.Е. Нарышкин, по поступающей в Службу информации, в администрации США серьезно обеспокоены тем, что запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои, — сказано в сообщении.

Главные надежды на планы по срыву соревнований в США возлагают на WADA и его президента Витольда Баньку.

«Игры будущего» и Игры стран БРИКС состоятся в Казани. Первые соревнования пройдут с 21 февраля по 3 марта, вторые игры пройдут с 12 по 23 июня. Всемирные игры дружбы состоятся в Екатеринбурге в сентябре.

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