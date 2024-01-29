Россия и Белоруссия создадут медиахолдинг Союзного государства

По итогам заседания Высшего Госсовета России и Беларуси было подписано постановление «О создании медиакомпании Союзного государства». Заседание прошло сегодня в Санкт-Петербурге.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии заседания заявил: то, что существует в рамках Союзного государства в медиасфере, «не совсем удовлетворяет нас».

— Идет мощное информационное противостояние. Если мы создадим нормальный медиахолдинг с учетом проб и ошибок, это будет хорошее решение. Люди должны знать, что происходит в Белоруссии, в России, — также добавил Александр Лукашенко.

Также со своей стороны министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев пояснил, что сейчас у Союзного государства есть четыре СМИ — две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал.

По его словам, в создаваемую медиакомпанию будут включены все эти четыре СМИ для того, чтобы обеспечить единую скоординированную информационную политику.

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