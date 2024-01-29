Евросоюз расширил антироссийские санкции

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Евросоюз ввел санкции против Екатерины Мизулиной, «Лиги безопасного интернета» и еще трех физлиц России, работающих в судебной системе.

Екатерина Мизулина занимает пост главы «Лиги безопасного интернета». Евросоюз внес ее в санкционный список из-за якобы серьезных нарушений прав человека.

Кроме того, Совет ЕС продлил экономические санкции еще на полгода — до 31 июля 2024 года. Решение объяснили «действиями России на Украине».

В начале января Евросоюз добавил в список санкций компанию «Алроса» и ее гендиректора Павла Маринычева. В ЕС уточнили, что алмазная отрасль имеет стратегическое значение для российской экономики, а «Алроса» участвует в экономическом секторе, представляющем «существенный источник дохода» для правительства России.



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Иван Иванов