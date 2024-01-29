В Татарстане растет производство водки и крафтового пива

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане растет производство алкогольной продукции. По итогам 2023 года произведено 10 937,3 тыс. дал, что на 2% больше, чем годом ранее. На такой же процент увеличилось и производство водки. В количественном выражении оно составило 9 341,5 тыс. дал. Об этом на итоговой коллегии Госалкогольинспекции Татарстана рассказал ее глава Жаудат Ахметханов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Меньше спирта, но больше водки

При этом производство спирта снизилось.

— Спиртзаводами республики в 2023 году выработано 5 518,9 тыс. дал спирта-ректификата из пищевого сырья, что составляет 97% к уровню 2022 года (5 686,4 тыс. дал), — отметил Ахметханов.

Тем не менее его отгрузки за пределы республики увеличились с 1 771,7 тыс. дал до 2 006,2 тыс. дал. Главными потребителями этой продукции стали Санкт-Петербург, Московская и Новосибирская области.

На треть выросло производство крафтового пива. Мини-пивоварни сварили 200,9 тыс. дал, что на 45,5 тысячи дал больше, чем в 2022 году. При этом общая доля этой продукции остается незначительной — всего 0,4%.

Что касается крупных пивоваренных заводов, то практически у всех наблюдается сокращение объемов — от 8% до 19% по сравнению с прошлым годом. В целом они произвели 52,30 млн дал, или 95% к уровню 2022 года (54,94 млн дал).

Татарстанцы стали чаще покупать слабоалкогольные напитки

Незначительно, но растут и объемы ввозимой в Татарстан алкогольной продукции.

— Поставлено на внутренний рынок республики 3 503,5 тыс. дал, в том числе 2 266,3 тыс. дал (65%) отечественной алкогольной продукции и 1 237,2 тыс. дал (35%) импортной алкогольной продукции. Доля импортной продукции увеличилась с 31% в 2022 году до 35% в 2023 году. Объемы поставок ввезенной алкогольной продукции на внутренний рынок Республики Татарстан в 2023 году, по сравнению с 2022 годом, увеличились на 2%. Увеличились поставки слабоалкогольных напитков — на 13%, ликеро-водочных изделий — на 10%, водки — на 8%, винных напитков, вин шампанских и игристых — на 2%, вин виноградных — на 1%. Уменьшились поставки вин плодовых, медовых и фруктовых на 26%, коньяков и коньячных напитков — на 3%, — добавил Ахметханов.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

По его данным, в общем объеме поставок преобладали вина виноградные — 34% (в 2022 г. — 35%), ЛВИ — 14% (12%), водка — 13% (12%), коньяки — 11% (12%), вина шампанские и игристые — 11% (11%), напитки слабоалкогольные — 10% (9%), вина плодовые, медовые, фруктовые — 4% (6%), напитки винные — 3% (3%). Удельный вес по видам алкогольной продукции, в сравнении с предыдущим годом, изменился незначительно: изделий ликеро-водочных — увеличился на 2%, водки, напитков слабоалкогольных — на 1%, вин плодовых, медовых, фруктовых — уменьшился на 2%, коньяков и вин виноградных — на 1%. Удельный вес напитков винных, вин шампанских и игристых остался на прежнем уровне. Через Казань было поставлено на рынок республики 96% ввезенного объема алкогольной продукции, 4% — через Набережные Челны.

При этом татарстанцы стали чаще выбирать игристое и крепкие напитки винодельческих предприятий Краснодарского края и Крыма.

— Поставки в регион в целом растут в связи с ростом числа магазинов федеральных торговых сетей. Поставки тихих вин остались на уровне 2022 года, а поставки игристых вин и крепких напитков (коньяков и виноградной водки (чачи)) выросли примерно на 5%, — рассказал «Реальному времени» заместитель генерального директора по продажам винодельни «Фанагория» Александр Волканов.

Отечественное игристое набирает популярность в Поволжье

Он добавил, что «потребители Поволжья продолжают отдавать предпочтение полусладким игристым, но популярность брютов растет ежегодно».

На предприятии крымского винодела Валерия Захарьина также отметили рост продаж главного праздничного напитка.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

— В 2023 году в ПФО поставлялось игристое «Кокур классик брют» и более бюджетная линейка игристых вин «Кокур и Ко». Автохтонное игристое «Кокур брют» показало значительно высокие продажи, на 80% продажи выше, чем у более бюджетной линейки игристых вин. В новом, 2024 году стоит план на расширение представленности игристых вин, в том числе, например на выставке «ПродЭкспо», что пройдет в начале февраля, представим новую линейку с розовым игристым «Алеатико» и белым «Алиготе», — пообещали виноделы.

Они отмечают, что потенциал далеко не исчерпан. Однако затормозить темпы может майское повышение акцизов.

— Сейчас многое зависит от того, удастся ли сбалансировать отечественный винный рынок таким образом, чтобы после повышения акцизов в мае у российских производителей были более выгодные условия по сравнению с импортерами. Важна, безусловно, и популяризация отечественных вин у российских потребителей, чтобы они начали оценивать отечественные вина на одном уровне по качеству с продуктами из традиционно винных зарубежных регионов, — отметил Волканов.

В Госалкогольинспекции отметили, что прошлом году в Татарстан завозилась импортная алкогольная продукция из 69 стран ближнего и дальнего зарубежья.

— При этом в общем объеме поставок импортной алкогольной продукции преобладала продукция производства Италии — 21% (20% — в 2022 г.), Грузии — 19% (16%), Армении — 10% (15%), Испании — 7% (8%), Франции — 7% (7%), Великобритании — 5% (4%), Германии — 5% (3%), Абхазии — 3% (3%), Белоруссии — 3% (0,2%), Португалии — 3% (3%), Литвы — 2% (3%), Чили — 2% (3%), — рассказали в ведомстве.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Параллельный импорт открывает двери для контрафакта

К сожалению, растет доля контрафакта. В Госалкогольинспекции это связывают с параллельным импортом алкоголя, который был разрешен с ноября 2022 года.

— Коньяки, виски и ромы не соответствовали требованиям ГОСТ по органолептическим показателям (присутствовал аромат с тонами эфира и ацетона); также в этих образцах установлено низкое содержание высших спиртов и средних эфиров. По этой причине из 163 забракованных образцов 44 (30%) были оценены как не соответствующие заявленной категории. В красных плодовых винах были обнаружены синтетические красители. Всего в 2023 году ИЛ ГБУ «Татэкспертцентр» испытано 363 образца продукции производителей спирта, алкогольной продукции Республики Татарстан, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в 2023 году были продолжены исследования более 1 600 образцов спиртосодержащей продукции: экспертиза спирта, алкогольной продукции, стеклоомывающих жидкостей, лосьонов.

— Экспертами лаборатории ИЛ ГБУ «Татэкспертцентр» проверено 1 635 образцов продукции и выдано 52 экспертных заключения. Из них: алкогольная продукция и спирт — 1 562 образца, забраковано 1 477 (94,6%); косметическая продукция — 47 образцов, забраковано 25 (53%); стеклоомывающие жидкости — 26 образцов, забраковано 23 (89%), — говорится в отчете.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Экспертные исследования проводились также по запросам Следственного комитета России по Республике Татарстан и отделов Министерства внутренних дел. При этом из 1 143 образцов по запросу Следкома было забраковано 96%, а из 162 по запросу МВД 98% не соответствовали требованиям нормативной документации на продукцию.

В Госалкогольинспекции уточнили, что образцы алкогольной продукции, представленной на анализ правоохранительными и контролирующими органами, произведены из низкокачественного сырья с содержанием синтетических красителей, ароматизаторов и других добавок, имитирующих органолептические свойства напитков.

При этом «паленой» водки и самогона стало меньше. Из незаконного оборота в 2023 году было изъято из оборота 156 272 литра (в 2022 году — 167 349 литров).

Галия Шакирова