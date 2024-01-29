Суд в Москве заочно арестовал четырех участников ФБК*
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Марию Певчих**, Дмитрия Низовцева**, Киру Ярмыш** и Анну Бирюкову***. Все они являются участниками ФБК*.
В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям об организации экстремистского сообщества, распространение заведомо ложных сведений и пользовании ВС России, вандализм, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.
Всем четверым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории страны.
*организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская
**включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов
***внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
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