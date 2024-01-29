Банк России выпускает в обращение новую памятную монету

29 января 2024 года Банк России выпускает памятную монету номиналом 10 рублей, которая пополнит серию «Российская Федерация» и будет посвящена Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Монета имеет каталожный номер 5714-0095 и отчеканена из недрагоценных металлов.



Ее тираж составит 1 миллион экземпляров, а диаметр — 27 миллиметров. На лицевой стороне коллекционной монеты расположены надписи «Банк России», «2024» и изображения ветвей лаврового и дубового деревьев. Также на лицевой стороне можно увидеть число «10», указывающее на номинал монеты, и защитный элемент с числом «10» и надписью «РУБ», которые расположены под цифрой «0».



Оборотную сторону монеты украшает рельефное изображение герба Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. По краю оборотной стороны расположены надписи: «Российская Федерация» и « Ханты-Мансийский автономный округ — Югра».

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Иван Иванов