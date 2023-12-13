Итоги дня: первое лишение гражданства России, министр Садыков о «Слове пацана», спортсмены года в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 13 декабря:
- В Татарстане может появиться центр развития исламского банкинга. Обучать и консультировать российских финансистов будут эксперты из Малайзии. Планируется, что физические и юридические лица смогут получать в нем консультации в части налогообложения, бухгалтерского учета и создания продуктов с учетом специфики законодательства и опыта в партнерском финансировании.
- Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков на сегодняшней итоговой конференции рассказал, что к 2030 году в республику привлекут 300 тысяч молодых людей. Для достижения этой цели в регионе реализуется целый ряд программ и проектов. В настоящий момент, по его словам, в регионе находится чуть более 1 миллиона молодых людей.
- Также Садыков заявил, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова, вызвавший волну дискуссий, не романтизирует преступные группировки. Он отметил, что сам застал период конца 80-х и начала 90-х, когда обстановка действительно была страшной.
- Национальный музей Татарстана сообщил о том, что распространяемая в СМИ информация о лишении статуса музея-заповедника «Ленино-Кокушкино», расположенного под Казанью, является недостоверной. Более того, на его территории запланированы ремонтно-реставрационные работы. Необходимые для этого документы передали в Минстрой республики.
- Казанские власти планируют утвердить программу по повышению уровня жизни населения, труда и легализации доходов на 2024—2025 годы. Для ее реализации будет создана специальная комиссия, в которую войдут члены исполкома, главы городских районов и даже представители Следкома. Итогом программных мероприятий должен стать рост средней заработной платы на предприятиях на 6%, а также увеличение числа заключенных трудовых договоров.
- Правительство России одобрило обнуление пошлин на импорт яиц. Так, с 1 января по 30 июня 2024 года в стране установят тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца. Вместе с этим Минсельхоз сообщил о том, что в ближайший месяц цены на куриное яйцо могут стабилизироваться.
- Центральная избирательная комиссия России получила на организацию и проведение выборов главы государства, которые пройдут в 2024 году, 33,2 млрд рублей. Эту сумму выделили из федерального бюджета.
- Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что административная столица Поволжья выбрана площадкой для проведения встречи глав МИД стран БРИКС. Напомним, список государств-кандидатов в новые партнеры организации должны утвердить на саммите, который пройдет в Казани в октябре 2024 года.
- В Татарстане с начала 2023 года зарегистрировали 4 568 пожаров — на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в начале зимы их количество увеличилось на 57% — за две недели декабря произошло 108 пожаров. Вместе с этим в два раза выросло и число возгораний, причиной которых стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрического и печного оборудования.
- Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в этом году объемы ввода жилья в республике превысят 3,189 млн кв. м. Напомним, в прошлую субботу он докладывал, что план строительства жилья в Татарстане перевыполнили почти на 3%. По последним данным, в регионе ввели 3,1 млн кв. метров жилья.
- Также он рассказал, что работа по новому зданию для театра имени Галиасгара Камала в Казани продолжается. Проект нового здания театра прошел экспертизу, было получено разрешение на строительство.
- Восемь инвестиционных проектов на сумму около 5 млрд рублей одобрили на заседании Инвестиционного совета Татарстана под председательством раиса республики Рустама Минниханова. Их география охватывает крупные города Татарстана за исключением Казани.
- Татарстан переживает бум инвесторов в термальные спа-комплексы. Сегодня на заключительном в этом году инвестсовете Татарстана получили одобрение проекты строительства релакс-зоны в Набережных Челнах от Евгения Вайнера и в Зеленодольске от Тимура Егорова общей стоимостью 1,3 млрд рублей. На кону — туристическая Казань, сулящая радужные перспективы. Заявку на сооружение «горячего ключа» в историческом центре столицы рассмотрят в будущем году после завершения структурирования сделки, сообщила сегодня глава АИР Талия Минуллина.
- Комитет жилищно-коммунального хозяйства Казани нашел подрядчика, который в 2024 году займется содержанием и регулированием численности бездомных животных, отловленных в городе. Контракт заключили почти на 36,3 млн рублей с единственным участником тендера — казанским ООО «Зооцентр».
- Жители Казани в ходе опроса заявили, что уровень минимального размера оплаты труда должен составлять 39,8 тысячи рублей. В августе 2023 года эта сумма была равна 37,3 тысячи рублей, в ноябре 2022-го — 35,2 тысячи рублей. Самые высокие запросы к уровню МРОТ — в Москве и Владивостоке — по 45,3 тысячи рублей.
- Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий запрет на использование телефонов в школах даже в образовательных целях. Документу осталось пройти подписание у президента России Владимира Путина. Напомним, единственное условие, при котором допускается использование смартфонов школьниками, — экстренные ситуации.
- Также Совфед одобрил пакет законов, который направлен на сохранение пособия по уходу за ребенком для работающих родителей. Согласно поправкам, сохранится право на получение ежемесячного пособия по уходу за детьми в случае выхода родителя на работу из декретного отпуска раньше, чем ребенок достигнет полутора лет.
- Впервые после вступления в России в силу закона о гражданстве суд вынес решение о его прекращении за совершение преступления. Российские паспорта изъяли за незаконный оборот наркотиков у двух приезжих. У одного из них обнаружили 19 свертков с мефедроном, а у второго — один сверток с аналогичной «синтетикой».
- Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Депутаты предлагают закрепить норму, согласно которой «искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения».
- 18-летнюю жительницу Уфы, сторонницу движения «Колумбайн»*, готовившую нападение на школу, приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии. Решение вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. Девушка оправдывала необходимость совершения массовых убийств в закрытых группах в социальных сетях.
- Пловчиха Софья Дьякова среди женщин и гимнаст Даниел Маринов среди мужчин признаны лучшими спортсменами года в Татарстане. Их наградил раис республики Рустам Минниханов. Вместе с этим лучшим тренером года среди мужчин стал наставник казанского УНИКСа Велимир Перасович, а среди женщин — тренер по стендовой и пулевой стрельбе, заслуженный мастер спорта Светлана Демина.
- Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев сообщил, что в Рособрнадзор поступили предложения включить арабский язык в школьную программу и ЕГЭ. Для принятия какого-либо решения по этому вопросу ведомству необходимо проанализировать востребованность изучения такого предмета в школах, сказал он.
- Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев рассказал, что кассовые сборы российских кинотеатров по итогам года будут на 67% выше показателей 2022 года. При этом в сравнении с допандемийным 2019-м показатели текущего года будут ниже на 29% по сборам и на 42% по зрителям.
Ключевые события 658-го дня специальной военной операции на Украине:
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении действиями подразделений Западной группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражено восемь атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное и озера Лиман. Потери украинских войск составили до 55 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и две боевые бронированные машины.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва. Потери украинских войск составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Шумы. Потери украинских войск на данном направлении составили до 250 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20 и гаубица Д-30.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Старомайорское. Потери украинских войск составили до 130 военнослужащих, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Работино и Нестерянка. За сутки потери украинских войск составили до 50 военнослужащих и три автомобиля.
- На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 30 военнослужащих. Кроме того, уничтожены три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9 661 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 026 танков и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 263 единицы автомобильной техники.
* Международное террористическое движение, запрещено в России решением Верховного суда РФ от 2 февраля 2022 года
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