Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайший месяц

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В ближайший месяц цены на куриное яйцо могут стабилизироваться в связи с импортными поставками, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.



Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в Россию 1,2 миллиарда яиц. Мера будет действовать с 1 января по 30 июня этого года.

В министерстве отметили, что до конца недели ожидаются первые поставки из Азербайджана. В целом в ближайшее время яйца начнут поставлять из Турции. В ближайший месяц цены должны стабилизироваться.

Цены на куриные яйца увеличились из-за роста производственных издержек и увеличения потребительского спроса.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России одобрило обнуление пошлин на импорт яиц. С 1 января по 30 июня 2024 года в России установят тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца.

В Татарстане за год куриные яйца подорожали на 52%, или в полтора раза. Ценник вырос на 35,7 рубля. К 4 декабря 2023-го цена достигла 104,15 рубля.

Напомним, в Татарстане и некоторых других регионах России управления ФАС уже занялись антикартельной проверкой производителей мяса кур и куриного яйца. При выявлении нарушений возбудят дело. ФАС России предложила ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Три сети поддержали идею.



Прокурорам регионов России вместе с управлениями ФАС и иными уполномоченными органами поручено провести надзорные проверки деятельности производителей и розничных продавцов куриных яиц. По выявленным нарушениям примут «исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен».



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Маргарита Головатенко