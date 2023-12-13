Как Ринат Садыков и Ко привлекут в Татарстан 300 тысяч молодых людей к 2030 году

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

— Мы хотим, чтобы Республика Татарстан в 2030 году была таким же успешным регионом с огромным количеством молодежи. Сейчас у нас 1,046 миллиона человек. К 2030 году нужно создать условия, чтобы было 1,2—1,3 миллиона молодежи, — заявил в ходе итоговой пресс-конференции региональный министр по делам молодежи Ринат Садыков.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Жилье для молодых

По его словам, для достижения этих целей в регионе реализуется целый ряд программ и проектов.

В частности, в 2024 году на улучшение жилищных условий молодых семей в Татарстане будет выделено 136 миллионов рублей. Сертификаты на суммы от одного до трех миллионов рублей получат 84 семьи. В текущем году федеральной программой по улучшению жилищных условий воспользовалась 81 семья.

Кроме того, по словам Садыкова, в республике за последние два с половиной года были поставлены на учет 3,8 тысячи молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 2,2 тысячи из них уже получили квартиры по программе социальной ипотеки в 20 муниципальных образованиях.

Напомним, финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения РТ» в Татарстане выросло в два раза, до 100 млн рублей. Сумма софинансирования из федерального бюджета в Татарстане также растет. В этом году она составила 26 млн рублей. Ожидается, что в следующем году сумма будет еще больше.

Помимо этого, министр сообщил о новой программе по поддержке молодых семей.

— Мы вышли на финишную прямую по формированию государственной республиканской программы по поддержке молодых семей и традиционных семейных ценностей. Почему-то раньше стеснялись говорить о низкой рождаемости, бракоразводных процессах. Мы не стесняемся, — заверил он, добавив, что в некоторых районах республики процент разводов среди людей до 35 лет достигает 70 от общего числа заключенных браков и с этим надо что-то делать.

Что делать? И как вам живется?

Что именно — должны подсказать сами молодые люди. Для этого в будущем году в республике проведут масштабные социологические исследования, результаты которых определят основные приоритеты республиканской молодежной политики на ближайшие 5 лет.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Мы предусмотрели финансовые средства для того, чтобы провести большие социсследования… таких в Республике Татарстан еще не было… И понять, какое сегодня социальное самочувствие у молодежи в РТ, в том числе студенчества. Мы постараемся доехать до каждого города, до каждого района, вуза и техникума, до максимального количества молодежи, чтобы их опросить, чтобы картина была максимально достоверная, — рассказал Садыков.

По его словам, цель — получить срез с разных категорий молодежи, среди них: подростковая, студенческая, работающая, сельская, неформальная, хулиганы, отличники, спортсмены.

— Без опроса молодежи: «А как вам живется? Что бы вы хотели изменить в Республике Татарстан? Что нужно или что не нужно делать вообще?» — только мы на эти вопросы не ответим. Их ответы лягут в основу новой редакции Стратегии развития государственной молодежной политики в РТ на ближайшие 5 лет. И приоритеты будут определять не государственные мужи, а сама молодежь, — заявил Садыков.

Отвечая на вопрос «Реального времени», министр сообщил, что «на сегодняшний день стартовый бюджет определен в размере 2 млн рублей».

— Помимо этого, еще будут привлечены средства наших партнеров. По исполнителю сейчас мы ведем переговоры с рядом высших учебных заведений республики, с рядом агентств, которые профессионально занимаются социологическими исследованиями. Я думаю, что в первом квартале следующего года мы определимся с нашим партнером, который поможет нам их провести, — рассказал Садыков.

3 миллиарда рублей для молодежной инфраструктуры

По его словам, молодежь приглашают и на публичные слушания в районах, когда приводят в порядок или создают новые клубы.

— Когда мы создаем эти объекты, то приглашаем на публичные слушания молодежь, которая проживает на той или иной территории. Проводим с ними достаточно большую работу для того, чтобы они сами определили, что они хотят увидеть в своем молодежном центре — вплоть до обоев, цвета стен и мебели, — рассказал министр.

Он добавил, что запрос у молодежи разных категорий в городах и районах на создание молодежных центров, подростковых клубов, детских лагерей достаточно высок.

Все эти учреждения находятся в ведении Министерства по делам молодежи. Всего их 384. Все они с 2018—2019 гг. участвуют в реализации программы капитального ремонта, реновации и строительства.

— В этом году порядка 3 миллиардов рублей выделено на то, чтобы привести эти учреждения в порядок и надлежащий вид, — сообщил Садыков.

Всего за 2019—2023 гг. было модернизировано 33 детских оздоровительных лагеря (5,635 миллиарда рублей), отремонтированы подъездные пути к 54 ДОЛ на сумму 1,25 миллиарда рублей, 60 подростковых клубов (528,98 миллиона рублей), 18 молодежных центров (1,59 миллиарда рублей).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отдельно Садыков отметил центры психолого-педагогической помощи. С 2019 по 2023 год их было создано 24 на общую сумму 442,87 миллиона рублей. По его словам, о их востребованности говорят цифры: с 1 января по 12 декабря текущего года на телефон доверия республиканского Министерства по делам молодежи поступил 92 961 звонок.

— Есть звонки с суицидальными наклонностями, есть ребята, которые переживают, что не сдадут ЕГЭ, — добавил глава ведомства.

«Регион для молодых» поможет молодежному центру в ДК химиков

Кроме того, по словам Садыкова, министерство достаточно активно работает с Федеральным агентством по делам молодежи и федеральным центром в части привлечения средств в Республику Татарстан.

— По федеральному проекту «Регион для молодых» если в этом году мы привлекли 136,5 миллиона рублей, то на следующий год эта цифра выросла до 188,5 миллиона рублей, которые будут направлены в первую очередь на капитальный ремонт нашего будущего молодежного центра в ДК химиков. Еще часть пойдет на реализацию важных социальных проектов для молодежи Татарстана, — рассказал министр

Помимо этого, по его словам, на будущий год по линии Министерства просвещения РФ (федеральный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, — прим. ред.) 36,29 миллиона рублей привлекли для того, чтобы в Тетюшском муниципальном образовании для подростков появились дополнительные корпуса в ДОЛ.

— Еще 144 миллиона рублей мы привлекли в виде федеральных грантов по разным направлениям, — отчитался Садыков.

Грант на проезд

— Ежегодно свыше 5 тысяч студентов обеспечиваются транспортным грантом, и в течение года они могут бесплатно (за счет средств РТ) ездить на учебу в вуз и обратно. На эти цели выделяется 60 миллионов рублей. Это очень серьезная цифра, — напомнил Садыков.

По его словам, в начале следующего года и второго семестра будут выданы очередные такие гранты.

— Сейчас работаем над тем, чтобы совместно с нашими коллегами и партнерами в реализации этого проекта количество студенческой молодежи, которое получит этот грант, было увеличено до 7 тысяч. Я думаю, что с большой долей вероятности мы этого достигнем, — заявил министр по делам молодежи РТ.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В ходе пресс-конференции Садыков высказался и по поводу нашумевшего сериала «Слово пацана».

— Я абсолютно не соглашусь с мнением тех экспертов, которые говорят, что «Слово пацана», этот сериал романтизирует группировки. Это в корне неправильно. Когда смотришь на эти кадры, они — черная страница нашей действительности. И мы это не должны запрещать. Мы, наоборот, должны показывать и рассказывать, что было именно так. Что конец 80-х и начало 90-х, я это время застал и наблюдал это, все было так. И это страшно. И «Слово пацана» это хорошо показывает. Группировка — это горе родителей, это беда в семье, смерть, похороны, насилие. Если вдумчиво смотреть сериал, там показывают, когда идут титры и кадры останавливаются, один из лидеров был убит… Поэтому сериал не романтизирует группировки. А наоборот, — выразил свое мнение министр, добавив, что очень внимательно смотрел сериал. При этом, по его мнению, казанский феномен — это все-таки не группировки и не преступность, а все те видные деятели, которые жили и работали в татарстанской столице.

В завершение Садыков отметил, что у современной молодежи кардинально поменялась философия.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Если еще 5—10 лет назад старшее поколение отмечало, что молодежь аполитичная, ей ничего не надо, то сейчас молодежь максимально активна. Сегодня главный посыл — быть полезным. А насколько — зависит от широты горизонтов молодых людей, — резюмировал профильный министр.

Галия Шакирова