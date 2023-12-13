Рособрнадзор изучает перспективы включения арабского языка в школьную программу и ЕГЭ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Рособрнадзор поступили предложения включить арабский язык в школьную программу и ЕГЭ. Для принятия какого-либо решения по этому вопросу ведомству необходимо проанализировать востребованность изучения такого предмета в школах, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Он уточнил, что сейчас старшеклассники могут обучаться и затем выбирать для сдачи ЕГЭ английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки. Арабский язык в перспективе также может появиться как дополнительный, который при желании школьники смогут изучать, объяснил он.

— Мы открыты для Востока, и не только для Китая, что подтверждают контакты на самом высоком уровне. Президент Российской Федерации был с почетом встречен в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Министр просвещения Сергей Кравцов также был с визитами в этих дружественных нам государствах и обсуждал вопрос изучения в них русского языка. Поднимался вопрос и с изучением у нас арабского языка не только в вузах, но и в школах. Ранее в России побывал министр образования ОАЭ и выразил заинтересованность в том, чтобы у них открывались русские школы, а в России изучался арабский язык, — цитирует его пресс-служба ведомства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Музаев сообщил, что для включения арабского языка в программу нужно создать федеральный государственный образовательный стандарт, на базе которого разработать учебники и провести их апробацию. После разработки федеральной основной образовательной программы по арабскому языку возможно его включение в число предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, а вузы смогут учитывать результаты этого экзамена в числе вступительных испытаний. На это может уйти несколько лет, подытожил глава Рособрнадзора.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает введение ЕГЭ и ОГЭ «большой ошибкой». По его словам, натаскивание детей на тесты не соответствует традиционному русскому образованию.

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Айрат Назипов