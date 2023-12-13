Нижегородская область внесла в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Государственную думу законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Он зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты российского парламента.

Нижегородские депутаты предлагают закрепить норму, согласно которой «искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения». Она может появиться в федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

— Законопроектом предусмотрено исключение медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа медицинских организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности, — сказано в пояснительной записке.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутаты Нижегородской области указали, что разработали документ «в целях улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности». По их мнению, «увеличение рождаемости возможно в том числе за счет уменьшения количества случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины и, как следствие, снижения количества осложнений во время процесса прерывания беременности и сохранения репродуктивной функции женщины».

Инициатива о запрете абортов в частных клиниках поступила в Законодательное собрание Нижегородской области в ноябре от губернатора региона Глеба Никитина. Парламент поддержал ее.



Напомним, спикер Совфеда России Валентина Матвиенко выступила против полного запрета абортов в стране. Она считает, что государство не пойдет на запреты и криминализацию законодательства в сфере абортов. В этой связи спикер Матвиенко призвала снизить накал риторики по текущему вопросу.

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Татьяна Демина