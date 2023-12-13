Сборы российских кинотеатров в 2023 году вырастут почти на 70%

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Кассовые сборы российских кинотеатров по итогам года будут на 67% выше показателей 2022 года. Статистику озвучил член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

— Надо сказать, что этот год дал очень сильный прирост по цифрам по сравнению с предыдущим, так как 2022-й был очень печальным, трагичным для индустрии со всеми трансформациями. Мы закрываем 2023 год с ростом на 67% по бокс-офису и на 54% по зрителям, но, конечно, до 2019-го нам еще далековато, — приводит его слова «Интерфакс».

В сравнении с допандемийным 2019-м показатели текущего года будут ниже на 29% по сборам и на 42% по зрителям, сообщил он. Тогда индустрия заработала 55 млрд рублей. К этим цифрам кинотеатры намерены приблизиться к 2025—2026 годам.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре 2023 года средняя цена билета в кинотеатр в Татарстане составила 270,28 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 23,6%.



В начале осени в российских кинотеатрах начали показывать американские кинопремьеры «Барби» и «Оппенгеймера». В некоторых городах зарубежные ленты обрели русские названия и стали «Быстрыми свиданиями» и «Дубаком». До Казани фильмы добрались в оригинале, однако без оговорок не обошлось. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов