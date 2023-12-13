Казань нашла подрядчика на содержание и регулирование численности бездомных собак в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Казани нашел подрядчика, который в 2024 году займется содержанием и регулированием численности бездомных животных, отловленных в городе. Контракт заключили почти на 36,3 млн рублей.

Единственным участником тендера стало казанское ООО «Зооцентр». Контракт с компанией заключили по начальной цене, объявленной городским Комитетом жилищно-коммунального хозяйства — 36,28 млн рублей. Эту сумму выплатят из бюджета столицы Татарстана.

«Зооцентру» с 1 января по 31 декабря 2024 года предстоит провести стерилизацию и кастрацию бездомных животных. Стоимость таких услуг оценивается в 1 003,91 рубля и 769,72 рубля соответственно.

Также от подрядчика требуется содержать животных без владельца в приюте по 10 календарных дней до после операции. В обязанности также входит возврат потерявшихся собак и поиск новых владельцев для них. Стоимость одной такой услуги оценивается в 1 090 рублей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

От подрядчика также требуется выполнять лечебно-профилактические мероприятия — вакцинацию, дегельминтизацию и дезинсекцию, а также умерщвление бездомных животных, имеющих тяжелые неизлечимые заболевания или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, а также утилизацию их трупов. Стоимость таких услуг составляет 538,4 рубля и 773,31 рубля соответственно за одну единицу.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зооцентр» зарегистрировано в Казани в декабре 2019 года. Уставной капитал с мая 2021-го составляет 12,5 тысячи рублей. Владельцем и руководителем компании указан Рустем Нуруллин.

Доходы «Зооцентра» за 2022 год оцениваются в 35,5 млн рублей, расходы — в 33,35 млн. Чистая прибыль составила 777 тыс. рублей, что в несколько раз меньше, чем в 2021-м, когда она достигала 1,569 млн рублей. В пандемийном 2020-м она оценивалась в 3,8 млн рублей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Компания занималась содержанием и регулированием численности бездомных животных, отловленных в Казани, и в 2023 году. Сумма контракта составляла 4,7 млн рублей. Также ООО «Зооцентр» занималось аналогичными работами в других муниципальных образованиях Татарстана, например, в Тюлячинском, Арском, Балтасинском и Мамадышском районах.

Напомним, в 2021 году в столице Татарстана стартовала программа «Казань без брошенных животных». Ее цель — сократить число брошенных животных на улицах, но «гуманно». В прошлом году этим занимался «Зооцентр».



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Татьяна Демина