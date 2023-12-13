В Татарстане откроют центр развития исламского банкинга — российских финансистов обучат малайзийцы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане может появиться центр развития исламского банкинга. Обучать и консультировать российских финансистов будут эксперты из Малайзии, выяснила газета «Ведомости».



Правительственная делегация Татарстана обсуждала такое сотрудничество в ходе визита в Малайзию в конце октября, сообщил присутствовавший на встрече учредитель и генеральный директор ООО «Единые банковские технологии» Абдуворис Каландаров.

Рассчитывается, что физические и юридические лица смогут получать в центре консультации по исламскому банкингу в части налогообложения, бухгалтерского учета и создания продуктов с учетом специфики российского законодательства и опыта в партнерском финансировании.

Каландаров отмечает, что пока в России нет необходимого количества экспертов с опытом в халяльном банкинге.

Население Малайзии оценивается в более чем 30 млн жителей. Большая часть населения страны — мусульмане (около 60%).

15 ноября на круглом столе «Практикум по продуктам исламского (партнерского) финансирования» в региональном Агентстве инвестиционного развития (АИР) его участники обсудили, с какими проблемами уже столкнулись в исламском банкинге и какие «подводные камни» ждут впереди. О том, как помочь исламским финансам начать работать, — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко