Правительство России одобрило обнуление пошлин на импорт яиц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России одобрило обнуление пошлин на импорт яиц. С 1 января по 30 июня 2024 года в России установят тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца, заявили в Минэкономразвития.

— ...поддержано установление с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении пищевого яйца домашних кур, ввозимого на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук, — сказано в сообщении пресс-службы.

Как уточняет ТАСС, льгота будет предоставляться только при условии подтверждения целевого назначения указанных ввозимых товаров.

В министерстве рассчитывают, что такое решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения.

realnoevremya.ru

В Минэкономразвития добавили, что инициатива уже получила поддержку Евразийской экономической комиссии. Импортные поставки смогут реализовываться из дружественных стран.

В Татарстане за год куриные яйца подорожали на 52%, или в полтора раза. Ценник вырос на 35,7 рубля. К 4 декабря 2023-го цена достигла 104,15 рубля.

Напомним, в Татарстане и некоторых других регионах России управления ФАС уже занялись антикартельной проверкой производителей мяса кур и куриного яйца. При выявлении нарушений возбудят дело. ФАС России предложила ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Три сети поддержали идею.



Прокурорам регионов России вместе с управлениями ФАС и иными уполномоченными органами поручено провести надзорные проверки деятельности производителей и розничных продавцов куриных яиц. По выявленным нарушениям примут «исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен».



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Илина Хакимова