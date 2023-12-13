Нижний Новгород выбрали площадкой для проведения встречи глав МИД стран БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Нижний Новгород выбрали площадкой для проведения встречи глав МИД стран БРИКС, об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— Благодарю [главу МИД России] Сергея Викторовича Лаврова за такое решение, мы готовы! — написал Никитин в своем telegram-канале.

Напомним, список государств-кандидатов в новые партнеры БРИКС должны утвердить на саммите объединения, который пройдет в Казани в октябре 2024 года, однако конкретные даты пока не согласованы. Перед российским МИД стоит задача обеспечения подключения шести стран, приглашенных присоединиться к БРИКС.



В августе президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщал, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года. В ноябре заявку на вступление в БРИКС в 2024 году подал Пакистан.



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Маргарита Головатенко