Желаемый уровень МРОТ жителей Казани почти достиг 40 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По мнению жителей Казани, уровень МРОТ должен составлять 39,8 тыс. рублей. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, проведенного с 1 ноября по 11 декабря среди 27,5 тыс. респондентов из городов России с населением от 500 тыс. человек.



В августе 2023 года эта сумма была равна 37,3 тыс. рублей, в ноябре 2022-го — 35,2 тыс. рублей, в апреле 2022-го — 33,5 тыс. рублей, в январе 2022-го — 33,4 тыс. рублей, а в ноябре 2020-го — 32,3 тыс. рублей.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ — в Москве и Владивостоке — по 45,3 тыс. рублей. В Хабаровске запросы к МРОТ составляют 43,6 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 43 тыс. рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В топ-5 городов вошли Екатеринбург и Тюмень: жители считают, что МРОТ в их регионах должен составлять 42,7 тыс. и 42,5 тыс. рублей соответственно.

Самые скромные ожидания — у экономически активного населения Пензы и Кирова (36,7 тыс. и 37,4 тыс. рублей).



Министерство экономического развития России в сентябре назвало восемь регионов, где ожидается рост номинальных зарплат в период с 2023 по 2026 год. Татарстана в списке не было.

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Маргарита Головатенко