На выборы президента России выделили 33,2 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Центральная избирательная комиссия России получила на организацию и проведение выборов главы государства, которые пройдут в 2024 году, 33,2 млрд рублей. Эту сумму выделили из федерального бюджета.

— Указанные средства позволяют обеспечить все мероприятия, связанные с организацией выборов, — рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Регионы России получат на президентские выборы 20,8 млрд рублей, пишет «РИА Новости». Центризбирком страны потратит на исполнение полномочий во время их подготовки и проведения 217,1 млн рублей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.

Действующий президент России Владимир Путин намерен баллотироваться на новый срок. О своих планах он рассказал герою ДНР Артему Жоге, который после церемонии вручения медали «Золотая Звезда» попросил его от всего Донбасса «принять участие в этих выборах, потому что работы очень много».

— Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас, Вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться, — сказал Владимир Путин 8 декабря.



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Татьяна Демина