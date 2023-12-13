В России впервые вынесли решение о прекращении гражданства за преступления

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Впервые после вступления в России в силу закона о гражданстве РФ суд вынес решение о прекращении гражданства за совершение преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.



Российские паспорта изъяли за незаконный оборот наркотиков у двух приезжих. У одного из них изъяли 19 свертков с мефедроном, а у второго — один сверток с аналогичной «синтетикой». Обоих привлекли к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 228 УК России.

Закон «О гражданстве РФ» вступил в силу 26 октября. Он предполагает новый для законодательства институт прекращения гражданства России. Преступления становятся одним из оснований для прекращения гражданства.

Перечень таких преступлений указан в 24-й статье упомянутого закона. Он включает в себя несколько преступлений, предусмотренных статьями, связанными с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле в Госдуму внесли законопроект, предполагающий лишение гражданства, полученного по рождению, в ряде случаев. Согласно документу, российского гражданства по рождению могут лишать за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму. Среди причин, по которым могут лишить гражданства: отказ от присяги, совершение преступления (или подготовка к нему), действия, создающие угрозу национальной безопасности России.

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Маргарита Головатенко