Совфед одобрил пакет законов по сохранению пособия по уходу за ребенком для работающих родителей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Совет Федерации единогласно одобрил пакет законов, который направлен на сохранение пособия по уходу за ребенком для работающих родителей.



Согласно поправкам, сохранится право на получение ежемесячного пособия по уходу за детьми в случае выхода родителя на работу из декретного отпуска раньше, чем ребенок достигнет полутора лет.

Согласно действующим нормам, пособие по уходу за детьми до полутора лет выплачивается, только если родитель, находящийся в декретном отпуске, либо не работает, либо работает на полставки или на дому. Но если папа или мама выходят на полный рабочий день, они теряют право на ежемесячную выплату.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ноябре закон о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета был принят Госдумой. Средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тысячи рублей.

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Маргарита Головатенко