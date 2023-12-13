Проект нового здания казанского театра им. Камала прошел экспертизу

Работа по новому зданию для театра имени Галиасгара Камала в Казани продолжается. Проект нового здания театра прошел экспертизу, было получено разрешение на строительство, сообщил в ходе брифинга министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.



Общая площадь нового здания театра Камала составит 48 824 квадратных метра. Объект будет рассчитан на 1 370 посадочных мест.

Проектную документацию разрабатывал консорциум «Ваухаус». Особое внимание уделили планированию основных залов здания — большого, универсального, восточного, камерного и еще нескольких репетиционных, а также необходимых технических помещений, складов и гримерных комнат для артистов. Вместе с проектировщиками театр регулярно проводил совещания, где обсуждали все детали проекта.

Строительством нового здания Татарского государственного академического театра Камала занимается компания казанского застройщика Владимира Казилова ООО «Евростройхолдинг+». Стоимость работ оценивали в 424,3 миллиона рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко