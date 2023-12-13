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Проект нового здания казанского театра им. Камала прошел экспертизу

10:30, 13.12.2023 3
Проект нового здания казанского театра им. Камала прошел экспертизу
Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

Работа по новому зданию для театра имени Галиасгара Камала в Казани продолжается. Проект нового здания театра прошел экспертизу, было получено разрешение на строительство, сообщил в ходе брифинга министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

Общая площадь нового здания театра Камала составит 48 824 квадратных метра. Объект будет рассчитан на 1 370 посадочных мест.

Проектную документацию разрабатывал консорциум «Ваухаус». Особое внимание уделили планированию основных залов здания — большого, универсального, восточного, камерного и еще нескольких репетиционных, а также необходимых технических помещений, складов и гримерных комнат для артистов. Вместе с проектировщиками театр регулярно проводил совещания, где обсуждали все детали проекта.

Строительством нового здания Татарского государственного академического театра Камала занимается компания казанского застройщика Владимира Казилова ООО «Евростройхолдинг+». Стоимость работ оценивали в 424,3 миллиона рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13 дек
    424 млн за 48 тыс метров - это по 8 ,8 тысяч за кв. метр....
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  • Анонимно 13 дек
    Как так получается, что здание уже давно строится, а экспертизу и разрешение только получили?.....
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  • Анонимно 13 дек
    Ожидаемо что пройдет уж.
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